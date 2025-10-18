Caravana por el Hospital Garrahan a la Quinta de Olivos: "Este es un gobierno cruel"

En ese sentido, afirmó que “en esta movilización no vamos a estar solos porque nos vienen acompañando en esta lucha la comunidad universitaria y el colectivo de discapacidad, entre otros, que tienen un tremendo apoyo social”.

Paralelamente, indicó que desde APyT presentaron un amparo para denunciar “el empobrecimiento generalizado” del personal pediátrico y la reducción del jardín maternal, donde expulsan a niños que pertenecen a la sala de 2 años y dejan sin vacantes a los bebés lactantes, mientras que “someten” a las maestras a un régimen “insostenible” con “salarios de hambre, jornadas excesivas y con mucha sobre carga laboral”.

Para finalizar, Lezana señaló que las autoridades del nosocomio hacen “un uso abusivo y cruel” debido a que a las personas que se enferman las obligan a presentarse en la Dirección de Salud Laboral del Ministerio para que se realicen “cientos exámenes médicos complementarios”, sin respetar la orden que le da su propio médico o psiquiatra, incrementando “el vaciamiento activo” del Garrahan por falta de reemplazo del personal y la ausencia de cargos por concursos.

Por su parte, el secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, remarcó que este sábado es “el último día que tiene el gobierno de Milei para implementar la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica. Ya no hay excusas, tras cuatro votaciones parlamentarias con mayorías contundentes”.

Añadió que “la excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino especialmente porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras ‘prioridades’ en forma sistemática”.

