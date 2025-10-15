El Hospital Garrahan anunció una caravana hacia la Quinta de Olivos para que se aplique la nueva ley
El Congreso rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, por lo que tiene que ser reglamentada y aplicada, cosa que todavía no ocurrió.
Hace dos semanas el Senado de la Nación se alineó con la Cámara de Diputados para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca mejorar las condiciones salariales y estructurales del Hospital Garrahan, entre otros centros de salud infantil del país. Pero la norma aún no entró en acción, y eso es lo que irán a plantear este sábado con una caravana hacia la Quinta de Olivos.
"Lo hacemos ese día para facilitar la participación de familiares, amigos, colectivos sociales y personas que de corazón acompañan nuestra causa", explicaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan al presentar este miércoles la iniciativa que empezará con un "ruidazo" a las 14.30 del sábado 18 frente al Congreso de la Nación.
Los trabajadores del Hospital Garrahan esperan marchar con familiares de pacientes y organizaciones de la Salud hacia la Quinta de Olivos para exigir que se apliquen "de manera inmediata" las leyes de Emergencia Pediátrica, la de Discapacidad y, de paso, la de Financiamiento Universitario, que fue la tercera norma salvada por el Congreso.
El Senado de la Nación rechazó el 2 de octubre pasado los vetos de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría y a la de Financiamiento Universitario, significando una nueva derrota del Gobierno en el Congreso, tal como sucedió con la norma que regula la emergencia en Discapacidad.
A partir de esa votación, el Poder Ejecutivo -o sea, Javier Milei y compañía- tendría que reglamentar la norma de manera obligatoria. Pero la gestión libertaria dejó esa tarea en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución.
Otro tanto ocurrió con las otras leyes "salvadas" del veto por el Congreso, que si bien están aprobadas no tienen aún la reglamentación necesaria para ser puestas en acción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario