El Hospital Garrahan anunció una caravana hacia la Quinta de Olivos para que se aplique la nueva ley

A partir de esa votación, el Poder Ejecutivo -o sea, Javier Milei y compañía- tendría que reglamentar la norma de manera obligatoria. Pero la gestión libertaria dejó esa tarea en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución.

Otro tanto ocurrió con las otras leyes "salvadas" del veto por el Congreso, que si bien están aprobadas no tienen aún la reglamentación necesaria para ser puestas en acción.