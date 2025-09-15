Intento de robo piraña en Recoleta: alerta por una banda que arrinconó a un joven durante el fin de semana
Cinco personas rodearon a una potencial víctima en una vereda de Anchorena en Recoleta, y la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de la calle.
Un joven estuvo cerca de ser víctima de un robo bajo la modalidad "piraña" el sábado pasado al ser rodeado por al menos cinco atacantes cuando caminaba por la vereda de la calle Anchorena llegando a Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.
La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la vía pública en la que se pueden apreciar varios datos del episodio: el hecho de que sucedió a plena luz del día, poco antes de las 17, y ante la mirada de testigos que andaban en auto por Anchorena.
La grabación permite contar hasta cinco personas que rodean a un muchacho de azul que se da cuenta del peligro que corre recién cuando la única mujer del grupo lo ataca por la espalda.
Con los reflejos más avispados, el joven se da mediavuelta y corre sin importar a quién derriba ni cómo, y logra poner distancia entre él y los presuntos delincuentes.
El video fue difundido en las últimas horas a través de X por el periodista Mauro Szeta, pero todavía no consta que haya personas identificadas.
El intento de robo con modalidad piraña se suma al episodio de hace tres meses ocurrido en Avenida Pueyrredón, también dentro del barrio de Recoleta, en el que un ladrón que había robado un celular protagonizó una persecución que terminó con un fuerte choque.
El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando un joven de 22 años esperaba el colectivo sobre la avenida Pueyrredón fue sorprendido por un motochorro que le arrebató su teléfono mientras realizaba un pago virtual con su dispositivo.
El delincuente, de 28 años, intentó darse a la fuga en una moto Honda XR 150 de color negro, pero fue interceptado por agentes de la División Servicios Especiales de Tránsito de la Policía de la Ciudad, que patrullaban la zona y lograron ver el momento exacto en el que se cometía el robo.
