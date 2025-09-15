Intento de robo piraña en Recoleta: alerta por una banda que arrinconó a un joven durante el fin de semana

El video fue difundido en las últimas horas a través de X por el periodista Mauro Szeta, pero todavía no consta que haya personas identificadas.

El intento de robo con modalidad piraña se suma al episodio de hace tres meses ocurrido en Avenida Pueyrredón, también dentro del barrio de Recoleta, en el que un ladrón que había robado un celular protagonizó una persecución que terminó con un fuerte choque.

El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando un joven de 22 años esperaba el colectivo sobre la avenida Pueyrredón fue sorprendido por un motochorro que le arrebató su teléfono mientras realizaba un pago virtual con su dispositivo.

El delincuente, de 28 años, intentó darse a la fuga en una moto Honda XR 150 de color negro, pero fue interceptado por agentes de la División Servicios Especiales de Tránsito de la Policía de la Ciudad, que patrullaban la zona y lograron ver el momento exacto en el que se cometía el robo.