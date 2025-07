Un conocido youtuber argentino unió Ushuaia con Alaska en una moto de baja cilindrada

Pablo Imhoff ushuaia alaska

La llegada a la frontera con Alaska fue un momento de profunda emoción para Pablito. A pesar de los desafíos que cada frontera le había presentado a lo largo de su viaje, se sintió "supertranquilo" y "disfrutando" el instante previo a cruzar, una sensación que lo sorprendió a sí mismo. La visión del cartel de "Welcome to Alaska" y "Historic Alaska Highway" fue el culmen de años de esfuerzo, representando mucho más que una simple señal, un símbolo de un sueño cumplido.

El recorrido, sin embargo, no estuvo exento de dificultades: atravesó la pandemia de COVID-19, sufrió varias roturas en su motocicleta y, en uno de los momentos más duros, perdió a su padre mientras cruzaba Colombia. A pesar de todo, siguió adelante.

“Hay muchas muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Todos los momentos que viví en este viaje. Fue difícil de verdad, más difícil de lo que pensaba. Todo momento difícil fue un aprendizaje. Hay muchas cosas que no vieron, que no conté. Pude salir adelante. No estaba mal si abandonaba, pero le puse mucho esfuerzo”.

El youtuber también compartió un mensaje esperanzador y motivador para quienes siguen sus pasos. “Quiero que este viaje sirva de inspiración, de motivación a otras personas (…) miedo van a surgir en todos momentos, pero hay que enfrentarlos, sobrellevarlos y aprender de todo. Ojalá que este viaje inspire y motive a muchas personas a ir tras ese sueño y a enfrentar los miedos”.

Y concluyó: “Me hace muy feliz pensar en todo lo que logré”.