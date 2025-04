Un padre secuestró a su hijo de 9 años de un colegio de La Plata: "Ayudame, ma"

"Benjamín es solamente hijo mío, pero también se lo daba el colegio, todo en complicidad", aclaró la mujer en referencia al otro menor que casi es secuestrado por el agresor.

La justicia le concedió a Diana una orden de restricción perimetral para mantener a su expareja alejado de ella, de quien se separó hace 8 años, pero el vínculo entre padre e hijo nunca se cortó.

Sin embargo, el viernes pasado quedó en evidencia la violencia con la que el hombre trató también al nene de 9 años, que gritaba pidiendo auxilio para no irse con él: "Ayudame ma, ayudame ma".

se lleva a la fuerza al hijo del colegio la plata

"En el video, que es horrible de ver, Valentín pide por favor no ir con el papá. Realmente no fue escuchado este nene. Ayer me presento en el colegio, llamo a la maestra y me dice que no fue ni el lunes ni el martes. Ayer me comunican que tampoco fue. Era el día de traslado, el padre debía entregármelo. Nunca sucedió", relató la mujer.

Diana hizo la denuncia ante una fiscalía y ahora hay una causa por averiguación de paradero abierta en la justicia bonaerense, pero no sabe nada de su hijo de 9 años desde el viernes.

La casa de sus abuelos está vacía, igual que la del padre de Valentín. "Los vecinos dicen que hace días que no están en la zona", señaló Diana.

"Mi hijo dijo que tenía miedo de ir con el papá", explicó la mujer, para quien "si el Juzgado hubiera resuelto lo que los nenes pedían, que era no ir más (con el hombre), interrumpir el régimen de contacto", Valentín no estaría en esta situación.

"Si los hubieran escuchado mi hijo hoy no estaría desaparecido", sentenció. "Hace 20 días llevé a los nenes a Niñez, y aún así, de esa manera violenta, se llevaron a mi hijo", expuso la mujer sobre los intentos de proteger a Valentín y a su hermano.

se lleva a la fuerza del colegio a su hijo la plata.

Sobre su expareja, que sólo tiene potestad sobre Valentín, Diana señaló que "se maneja así, hace lo que quiere cuando quiere, se maneja con mentiras", y reveló que no es "la única persona que lo denunció por violencia de género".

"No sé qué más hacer, lo busqué por todos lados y no está. Mucha responsabilidad tiene el coelgio en esto, el nene pidió ayuda adelante de la vicedirectora y la guarda adentro de la institución la tienen la vicedirectora o la directora, y no hicieron nada. Le hicieron firmar los papeles y le entregaban a los dos nenes, incluso al que no es el hijo", denunció sobre la mujer de delantal blanco que se ve en el video.

"Mi hijo está en mi casa porque tiene mi apellido, no se lo pudieron llevar", convino sobre el accionar de sus otrora suegros y de su expareja, que "no está bien psicológicamente, pero sabe hasta dónde llegar".

Si se hubiera llevado al otro hijo de Diana el hombre y sus padres habrían perpetrado un secuestro de un menor, la prueba irrefutable de la violencia vicaria, que es una forma de violencia de género.