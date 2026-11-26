Cuándo llega el tormentón que bajará la temperatura en el AMBA luego de tres días de sofocante calor
Este próximo fin de semana, el AMBA arderá con temperaturas por encima de los 30 grados. Luego, llegará el tormentón que cambiará el escenario.
Las altas temperaturas serán las grandes protagonistas en el cierre de noviembre, con jornadas a pleno sol y marcas térmicas propias del verano en el AMBA. Sin embargo, el alivio ya asoma en el horizonte para los primeros días de diciembre con el retorno de la inestabilidad y un tormentón que bajará de golpe las temperaturas.
De acuerdo con el pronóstico extendido difundido por el portal especializado Meteored, el termómetro comenzará a escalar de manera sostenida desde este viernes y mantendrá el ambiente caluroso durante todo el fin de semana y el arranque de la próxima semana laboral. Luego, llegará el alivio.
Cuándo llega el tormentón que bajará la temperatura en el AMBA: el pronóstico día por día
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Viernes 27 de noviembre: Será el anticipo de un fin de semana sofocante. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 30°, acompañada por vientos del sector norte con ráfagas de entre 16 y 42 km/h.
Sábado 28 de noviembre: El calor se intensificará bajo un cielo completamente despejado. La mínima subirá a 21° y la máxima trepará hasta los 32°, con vientos del noreste que oscilarán entre los 15 y 40 km/h.
Domingo 29 de noviembre: Continuarán las condiciones de tiempo estable y pleno sol. Si bien la máxima repetirá los 32°, las noches comenzarán a sentirse más pesadas con una mínima que se ubicará en los 23° y ráfagas de entre 15 y 41 km/h.
Lunes 30 de noviembre: El último día del mes mantendrá el pulso caluroso, aunque con algo más de nubosidad parcial. La mínima seguirá en 23° y la máxima llegará a los 31°, con vientos del este de entre 16 y 39 km/h.
Cuándo llegan las lluvias y el cambio de tiempo
El punto de inflexión llegará con el inicio del nuevo mes. Para el martes 1° de diciembre, Meteored anticipa una jornada marcada por el calor previo al cambio de masa de aire: la temperatura tocará un pico máximo de 33° (con una mínima de 21°), pero se prevé un 90% de probabilidad de tormentas y vientos de entre 15 y 38 km/h.
Este frente de inestabilidad marcará el final de la racha de calor intenso y dará paso a un posterior descenso en las marcas térmicas durante la mitad de la semana.
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