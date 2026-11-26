Viernes 27 de noviembre: Será el anticipo de un fin de semana sofocante. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 30°, acompañada por vientos del sector norte con ráfagas de entre 16 y 42 km/h.

Sábado 28 de noviembre: El calor se intensificará bajo un cielo completamente despejado. La mínima subirá a 21° y la máxima trepará hasta los 32°, con vientos del noreste que oscilarán entre los 15 y 40 km/h.

Domingo 29 de noviembre: Continuarán las condiciones de tiempo estable y pleno sol. Si bien la máxima repetirá los 32°, las noches comenzarán a sentirse más pesadas con una mínima que se ubicará en los 23° y ráfagas de entre 15 y 41 km/h.