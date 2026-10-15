Sigue el tormentón de hielo que dejará a la temperatura debajo de los 10° en el AMBA: qué pasa este viernes
La inestabilidad continuará este viernes en el AMBA, con la continuidad del tormentón que sacude a porteños y bonaerenses desde principio de semana.
Sin lugar a dudas, la primavera aún no ha asomado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde un continuado tormentón ha sacudido la semana entera. Lo cierto es que este clima inestable continuará, al menos, durante este viernes también, de manera que aún no se recomienda guardar el paraguas.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), porteños y bonaerenses deberán prepararse para un cierre de semana con lluvias y tormentas.
Sigue el tormentón de hielo que dejará a la temperatura por debajo de los 10° en AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará este viernes 16 de octubre una jornada dominada por la humedad y la inestabilidad. Se anticipan precipitaciones de variada intensidad a lo largo del día y marcas térmicas de entre 12 °C de mínima y 17 °C de máxima.
Desde las primeras horas de la madrugada se prevén lluvias aisladas, cuadro que continuará por la mañana bajo la forma de lloviznas intermitentes. Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas se intensificarán levemente con el desarrollo de chaparrones, alcanzando allí la temperatura máxima estimada de 17 °C.
El alivio llegará recién hacia la noche, cuando el mal tiempo comience a ceder para dar paso a un cielo mayormente nublado, aunque ya sin registro de lluvias.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
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Asegurar objetos: Retirar o sujetar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.
Evitar actividades al aire libre: Suspender deportes o tareas en la vía pública durante el desarrollo del temporal.
No refugiarse cerca de árboles o postes de luz: Ante el riesgo de caída de ramas o cables de alta tensión.
Manejar con precaución: Disminuir la velocidad en rutas y avenidas debido a la reducción de visibilidad y el calzada resbaladiza.
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