Tres días de calor infernal y un tormentón que bajará la temperatura de golpe en AMBA: el pronóstico del SMN

Tras un viernes con máxima de 31 °C y mínima de 17 °C, el fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán dominados por temperaturas elevadas y sostenidas. De acuerdo con los datos del pronóstico, el sábado tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 33 °C, marca máxima que se repetirá tanto el domingo como el lunes.