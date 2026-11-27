Tres días de calor infernal y un tormentón que bajará la temperatura de golpe en AMBA: el pronóstico del SMN
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional, se vienen días de mucho calor en AMBA y sólo las lluvias podrán traer alivio.
Si bien el calor viene asomando hace días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura que este fin de semana el calor será extremo en el AMBA, superando incluso los 33°C. De este modo, el organismo nacional lanzó su pronóstico y advirtió por días infernales, que sólo encontrarán alivio en el tormentón del próximo martes.
Tres días de calor infernal y un tormentón que bajará la temperatura de golpe en AMBA: el pronóstico del SMN
Tras un viernes con máxima de 31 °C y mínima de 17 °C, el fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán dominados por temperaturas elevadas y sostenidas. De acuerdo con los datos del pronóstico, el sábado tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 33 °C, marca máxima que se repetirá tanto el domingo como el lunes.
El cambio de condiciones asomará el martes 1 de diciembre. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, sin precipitaciones (0 % de probabilidad), con una temperatura de 23 °C, viento leve a moderado de 7 a 12 km/h del sector norte (N) y una máxima prevista de 30 °C por la tarde.
Hacia la tarde y la noche del martes, el panorama se volverá inestable con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre el 10 % y el 40 %, mientras el viento rotará al noreste (NE) con intensidades de 7 a 12 km/h.
Alivio térmico tras el paso de la inestabilidad
La secuencia prevista muestra un descenso progresivo de las marcas térmicas una vez atravesado el martes:
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Martes 1 de diciembre: Mínima de 23 °C y máxima de 30 °C, con tormentas aisladas hacia la tarde/noche.
Miércoles: Mínima de 16 °C y máxima de 27 °C.
Jueves: Mínima de 14 °C y máxima de 24 °C.
De este modo, el tramo más caluroso se concentrará entre el sábado y el lunes con picos de 33 °C, antes de que las lluvias y tormentas del martes den paso a jornadas más templadas y frescas.
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