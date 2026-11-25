A qué hora llega el tormentón de hielo que apagará la ola de calor y bajará 16 grados la temperatura
Luego de cuatro jornadas consecutivas con máximas de entre 30°C y 32°C, un tormentón provocará un abrupto derrumbe térmico en el AMBA.
El pronóstico extendido sufrió una marcada actualización para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): tras atravesar un fin de semana y arranque de semana agobiantes con máximas de entre 30°C y 32°C desde el sábado 28 de noviembre, el ingreso de un frente frío traerá el tormentón de hielo que apagará la ola de calor.
Será el próximo martes 1 de diciembre a partir de las 18:00 horas, momento en el que comenzarán las precipitaciones con viento del suroeste y sur, provocando una caída brusca de casi 10 grados en pocas horas y dejando temperaturas frescas para toda la primera semana de diciembre.
A qué hora llega el cambio de tiempo el martes 1 de diciembre
De acuerdo con el reporte horario de Meteored, la jornada del martes 1 de diciembre arrancará todavía con calor intenso y humedad —con una máxima prevista de 31°C y una probabilidad general de lluvias del 70% (acumulado de 4,2 mm)— antes de que el viento rote hacia el sector sur y desplome los registros térmicos:
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Mañana y mediodía calurosos (06:00 a 15:00 horas): el día comenzará con 24°C a las 06:00 y trepará rápidamente a 27°C a las 09:00 y 29°C a las 12:00 (con sensación térmica de 30°C y viento del norte). A las 15:00 horas el cielo se cubrirá por completo, alcanzando los 30°C de temperatura y 31°C de sensación térmica con viento rotando al oeste.
18:00 horas (el quiebre de la ola de calor): con el ingreso de viento del suroeste a 35 km/h, llegarán las primeras precipitaciones (30% de probabilidad y 1,1 mm) y el termómetro caerá de golpe cuatro grados, ubicándose en 26°C.
21:00 a 00:00 horas (desplome térmico): hacia la noche se intensificará la inestabilidad con un 50% de probabilidad de lluvias (2,1 mm) y ráfagas del sur de hasta 39 km/h, haciendo bajar la temperatura hasta los 21°C a las 21:00 y manteniéndola en ese registro hacia la medianoche.
Cómo seguirá el clima tras el paso del frente frío en el AMBA
El recambio de aire impulsado por el viento del sur y sureste terminará de consolidar el alivio desde la madrugada del miércoles 2 de diciembre, inaugurando una seguidilla de jornadas templadas y frescas sin rastro de calor extremo:
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Miércoles 2 de diciembre: arrancará con 20°C a las 03:00 y apenas 17°C a las 09:00 horas (con una sensación térmica de 13°C por ráfagas del sur de hasta 53 km/h). Por la tarde la máxima no pasará de los 23°C (sensación térmica de 19°C) y volverá a descender hasta los 16°C (12°C de sensación térmica) hacia la medianoche.
Resto de la semana (del jueves 3 al martes 8 de diciembre): el ambiente fresco dominará toda la primera semana del mes en Buenos Aires, con mínimas de 15°C y máximas de 22°C el jueves 3, 24°C / 17°C el viernes 4, 23°C / 17°C el sábado 5, 24°C / 18°C el domingo 6, 26°C / 18°C el lunes 7 y 25°C / 18°C el martes 8 de diciembre.
Tags: Clima, Ola de calor, Pronóstico del tiempo, AMBA, Lluvias.
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