Mañana y mediodía calurosos (06:00 a 15:00 horas): el día comenzará con 24°C a las 06:00 y trepará rápidamente a 27°C a las 09:00 y 29°C a las 12:00 (con sensación térmica de 30°C y viento del norte). A las 15:00 horas el cielo se cubrirá por completo, alcanzando los 30°C de temperatura y 31°C de sensación térmica con viento rotando al oeste.

18:00 horas (el quiebre de la ola de calor): con el ingreso de viento del suroeste a 35 km/h, llegarán las primeras precipitaciones (30% de probabilidad y 1,1 mm) y el termómetro caerá de golpe cuatro grados, ubicándose en 26°C.