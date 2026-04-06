VIDEO: así fue el momento en que la gente entró en pánico por un hombre que tomó una rehén en el Tren Roca

Al verse rodeado por efectivos se subió al último vagón, tomó de rehén a una mujer y exhibió un arma de fuego, lo que desató una evacuación inmediata en medio de gritos y corridas. De acuerdo al reporte oficial emitido por las autoridades de seguridad de la Línea General Roca, el guarda de la formación (cabina 149) fue quien alertó por radio sobre la presencia del individuo esgrimiendo un arma de fuego y reteniendo a una pasajera.