VIDEO: así fue el momento en que la gente entró en pánico por un hombre que tomó una rehén en el Tren Roca
El agresor, que venía de cometer un robo, se atrincheró en una formación y amenazó con un arma y una granada.
Se difundió un video que muestra el momento en que los pasajeros corren por el andén de la estación Temperley del Tren Roca, para resguardarse de un hombre armado que se atrincheró en la formación y tomó a una mujer como rehén.
El atacante, identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, era buscado por la Policía luego de protagonizar un violento robo en un mayorista de golosinas minutos antes. Al llegar a la estación, cerca de las 15:11, intentó escaparse mezclándose entre los pasajeros que esperaban la formación 3210 en el andén 2.
Al verse rodeado por efectivos se subió al último vagón, tomó de rehén a una mujer y exhibió un arma de fuego, lo que desató una evacuación inmediata en medio de gritos y corridas. De acuerdo al reporte oficial emitido por las autoridades de seguridad de la Línea General Roca, el guarda de la formación (cabina 149) fue quien alertó por radio sobre la presencia del individuo esgrimiendo un arma de fuego y reteniendo a una pasajera.
Ante la situación, se montó un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía Bonaerense y personal de Trenes Argentinos para liberar a la víctima. Una vez que la mujer fue puesta a salvo, el hombre continuó atrincherado y llegó a amenazar con detonar una granada mientras negociaba con los agentes.
Finalmente, cerca de las 16:20, depuso su actitud, entregó el revólver calibre .22 y un explosivo de mano, que luego los peritos determinaron que se trataba de una FMK2 sin capacidad de detonación, ya que no contaba con tren de fuego.
Debido a la magnitud del procedimiento policial en curso, los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques Vía Temperley se encuentran completamente interrumpidos, generando importantes demoras y complicaciones para los usuarios en pleno horario de regreso a casa.
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