Cambió el pronóstico del tiempo: a qué hora empiezan las lluvias y cuándo parará el enclenque tormentón

El alivio definitivo y la retirada del temporal se darán a partir del miércoles 8 de abril. Aunque persistirá la nubosidad en la mañana, las chances de lluvias débiles caerán drásticamente a un escaso 30% después del mediodía. Hacia la noche de ese mismo miércoles, el cielo comenzará finalmente a despejarse.

Para confirmar la mejora, el jueves 9 de abril traerá de regreso el tan ansiado sol al AMBA. Se pronostica un día totalmente despejado, aunque acompañado por una masa de aire frío que provocará un marcado descenso térmico: la temperatura mínima caerá a 12°C y la máxima trepará tímidamente hasta los 21°C.