Cambió el pronóstico del tiempo: a qué hora empiezan las lluvias y cuándo parará el enclenque tormentón
El pronóstico del tiempo se actualizó con un panorama más tranquilo para el AMBA. Conocé a qué hora arrancan las lluvias y cuándo parará el temporal.
Tras varias alertas meteorológicas, el pronóstico del tiempo oficial se actualizó con un panorama bastante más alentador. Si bien se espera la inminente llegada de lluvias sobre la Ciudad y sus alrededores en las próximas horas, el tormentón será considerablemente menor a lo esperado inicialmente por los especialistas.
A qué hora empiezan las lluvias en Buenos Aires
De acuerdo al reporte detallado para este lunes 6 de abril, la inestabilidad irá ganando terreno de forma paulatina. Las lluvias débiles comenzarán a caer de forma puntual a partir de las 16:00 horas, momento en el que la probabilidad se ubicará en un 60%.
Con el correr de la jornada vespertina, el agua tomará un poco más de fuerza. Desde las 20:00 horas, el clima pasará a registrar lluvias moderadas, alcanzando su pico máximo de intensidad hacia la medianoche y la madrugada del martes. Durante ese lapso crítico, los acumulados rondarán los 8 milímetros y las ráfagas de viento del sector sureste podrían alcanzar los 37 km/h.
IMPORTANTE: Cuándo termina el tormentón álgido polar que aplanará la temperatura 10 grados en el AMBA
Cuándo parará el tormentón y vuelve el sol
El martes 7 de abril mantendrá el gris y la humedad como protagonistas. Se prevé un 90% de probabilidad de lluvias moderadas durante la madrugada, pero la intensidad irá cediendo hacia la tarde con precipitaciones mucho más débiles (menores a 1 mm). Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de máxima y 17°C de mínima, acompañadas por ráfagas de hasta 53 km/h.
El alivio definitivo y la retirada del temporal se darán a partir del miércoles 8 de abril. Aunque persistirá la nubosidad en la mañana, las chances de lluvias débiles caerán drásticamente a un escaso 30% después del mediodía. Hacia la noche de ese mismo miércoles, el cielo comenzará finalmente a despejarse.
Para confirmar la mejora, el jueves 9 de abril traerá de regreso el tan ansiado sol al AMBA. Se pronostica un día totalmente despejado, aunque acompañado por una masa de aire frío que provocará un marcado descenso térmico: la temperatura mínima caerá a 12°C y la máxima trepará tímidamente hasta los 21°C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario