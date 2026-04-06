Tensión en Temperley: un hombre armado tomó una rehén en el Tren Roca
Un dramático episodio ocurrió en la estación Temperley del Tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera. Ya fue liberada por la policía.
Una tarde de absoluto terror se vive este lunes en la estación ferroviaria de Temperley. Un hombre fuertemente armado desató el pánico al tomar a una pasajera como rehén a bordo de una formación de la Línea Roca. El violento episodio provocó la inmediata evacuación del tren y un enorme despliegue.
Operativo en el Tren Roca y servicios interrumpidos
El dramático suceso comenzó a las 15:11 en el tren 3210, que se encontraba detenido en el andén 2. Según el reporte oficial emitido por las autoridades de seguridad de la Línea General Roca, el guarda de la formación (cabina 149) fue quien alertó por radio sobre la presencia del individuo esgrimiendo un arma de fuego y reteniendo a una pasajera.
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Tras la rápida intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y efectivos de la provincia de Buenos Aires junto al personal de Trenes Argentinos, se logró evacuar a la mujer que se encontraba retenida. Sin embargo, el operativo continúa activo en la zona, ya que el agresor sigue a bordo y los uniformados trabajan para que entregue el arma y deponga definitivamente su actitud.
Debido a la magnitud del procedimiento policial en curso, los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques Vía Temperley se encuentran completamente interrumpidos, generando importantes demoras y complicaciones para los usuarios en pleno horario de regreso a casa.
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