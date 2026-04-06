Tensión en Temperley: un hombre armado tomó una rehén en el Tren Roca

Tras la rápida intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y efectivos de la provincia de Buenos Aires junto al personal de Trenes Argentinos, se logró evacuar a la mujer que se encontraba retenida. Sin embargo, el operativo continúa activo en la zona, ya que el agresor sigue a bordo y los uniformados trabajan para que entregue el arma y deponga definitivamente su actitud.