Sorpresa: Pachu Peña compartió su primera foto con su novia 20 años más joven
Luego de 25 años en pareja, el humorista se separó de manera discreta, pero su corazón ya tiene nueva dueña. Mira su primera foto con Paula Paparella.
En un gesto que sorprendió a sus seguidores y marcó un hito en su perfil mediático, Pachu Peña decidió descorrer el velo de su vida privada. El humorista rosarino, siempre reservado con sus vínculos sentimentales, utilizó sus historias de Instagram para presentar formalmente a su nueva pareja, Paula Paparella, quien es hija de un reconocido estilista.
La fotografía compartida por el actor refleja un presente de plenitud: en ella se observa a Paula luciendo un sofisticado vestido rojo, mientras que Pachu, vestido de traje con notable elegancia, exhibe una sonrisa que trasluce su buen momento personal. Este blanqueo digital llega meses después de que el humorista deslizara los primeros detalles de esta relación en noviembre del año pasado.
En aquel entonces, Peña fue honesto sobre el origen del vínculo: “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada”. En esa misma oportunidad, prefirió la cautela al definir el estado del romance: “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.
La apuesta sentimental de Pachu, de 63 años, junto a Paula, de 42, representa un cambio significativo en su historia de vida. El humorista venía de atravesar el final de su matrimonio con Felicitas Isse Moyano, una relación que se extendió por más de un cuarto de siglo. Fruto de esos 25 años de unión, formó una numerosa familia compuesta por cuatro hijos: Benjamín (26), Iñaki (25), Olivia (21) y Joaquina (17).
Según ha relatado el propio protagonista en diversas entrevistas, el distanciamiento con su exesposa no fue abrupto, sino el resultado de un desgaste prolongado que permitió una ruptura en términos cordiales. Una vez concluida esa etapa, el destino lo cruzó con Paparella, permitiéndole darse una nueva oportunidad en el amor.
Este equilibrio emocional se complementa con una agenda laboral sumamente activa. Actualmente, el actor despliega su talento en Radio Pop junto a José María Listorti y forma parte del equipo de BTV en la pantalla de América, bajo la conducción de Beto Casella. Además, mantiene vigente su histórica sociedad creativa con Pablo Granados, con quien continúa generando contenido humorístico para plataformas digitales y eventos privados.
El futuro inmediato también le depara un regreso a las tablas con una ambiciosa proyección externa. En diálogo con la revista Pronto, Peña reveló los detalles de su próximo proyecto teatral, la obra titulada Tertawa. "Estamos muy ansiosos por ir a una gira por España en el mes de octubre. Tertawa está compuesta por José María Listorti, Sebastián Almada y yo. Es una comedia muy divertida, que ya la probamos en muchos países. Así que muy feliz con eso", aseguró el humorista, dejando en claro que su éxito profesional camina a la par de su renovada felicidad personal.
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