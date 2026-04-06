Sorpresa: Pachu Peña compartió su primera foto con su novia 20 años más joven

Este equilibrio emocional se complementa con una agenda laboral sumamente activa. Actualmente, el actor despliega su talento en Radio Pop junto a José María Listorti y forma parte del equipo de BTV en la pantalla de América, bajo la conducción de Beto Casella. Además, mantiene vigente su histórica sociedad creativa con Pablo Granados, con quien continúa generando contenido humorístico para plataformas digitales y eventos privados.

El futuro inmediato también le depara un regreso a las tablas con una ambiciosa proyección externa. En diálogo con la revista Pronto, Peña reveló los detalles de su próximo proyecto teatral, la obra titulada Tertawa. "Estamos muy ansiosos por ir a una gira por España en el mes de octubre. Tertawa está compuesta por José María Listorti, Sebastián Almada y yo. Es una comedia muy divertida, que ya la probamos en muchos países. Así que muy feliz con eso", aseguró el humorista, dejando en claro que su éxito profesional camina a la par de su renovada felicidad personal.