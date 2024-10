Video: impresionante choque y vuelco en Mar del Plata

En las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona se puede ver cómo ambos vehículos cruzan la esquina a alta velocidad, sin frenar.

Con motivo del violento impacto, la camioneta volcó sobre la vereda. En tanto, el Suran terminó con el capot y toda la parte delantera del vehículo completamente destrozada.

choque y vuelco mar del plata El auto embiste a la camioneta y provoca su vuelco

A pesar del choque y posterior vuelco, el conducto de la Ford Ranger no sufrió heridas graves, aunque tuvo que ser asistido de inmediato por los servicios de emergencia “Estoy golpeado, pero en buen estado. El SAME ya me atendió y una vez que termine todo esto, iré a una clínica porque siento dolor”, contó Fernando en diálogo con Radio Brisas.

La víctima relató que, tal como se observa en el video registrado por cámaras de seguridad de la zona, “venía por Brandsen en dirección a Champagnat cuando la Suran me impactó en el lateral derecho. Estaba en medio de la bocacalle y el choque me volcó completamente. Quedé enganchado dentro del vehículo y logré salir por una ventana”.

choque y vuelco mar del plata El choque entre un Volkswagen Suran y una camioneta Ford Ranger resultó en el vuelco de esta última

Los vecinos relataron haber escuchado un “estruendo muy fuerte” y al salir se encontraron con la camioneta volcada sobre la calle. En horas de la mañan se esperaba la llegada de una grúa para retirar el vehículo del lugar, según informaron medios locales.