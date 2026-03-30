Un jefe de Seguridad Vial chocó alcoholizado en la Ruta 7 y se escapó del hospital
El conductor tenía 1,51 gramos de alcohol en sangre. Fue apartado del cargo y se inició una investigación.
Un jefe del área de Seguridad Vial de Cipolletti fue apartado de su cargo luego de chocar alcoholizado en la Ruta Provincial 7, a la altura de la localidad de Centenario, provincia de Río Negro. El test dio arrojó un resultado positivo con 1,51 gramos por litro de alcohol en sangre.
El hecho se registró alrededor de las 6:40, a la altura de calle 3, cuando el funcionario circulaba a bordo de su auto Suzuki Fun blanco, pero perdió el control del vehículo e impactó contra un guardarraíl.
El incidente motivó la intervención de distintos cuerpos policiales. Cuando efectivos de la Comisaría 5 llegaron al sitio del siniestro identificaron al conductor como Sergio Casagrande y constataron que se trataba de un efectivo policial de jerarquía, perteneciente al área de Seguridad Vial de Cipolletti.
El resultado del control de alcoholemia realizado en el lugar confirmó que el conductor manejaba con 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.
Imágenes tomadas en el lugar muestran al vehículo involucrado con importantes daños visibles, especialmente en la parte delantera, quedó en el lugar a la espera de ser retirado por una grúa. Según el informe oficial, también se encontraron restos del auto esparcidos sobre la ruta, lo que refuerza la hipótesis de un impacto previo de consideración.
Las primeras informaciones indican que el conductor circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que se intentan establecer, perdió el control del vehículo e impactó contra el guardarrail. Tras el choque, el rodado realizó un efecto de giro sobre la cinta asfáltica, informó el medio local Diario de Río Negro.
Luego del choque, el jefe de Seguridad Vial de Cipolletti fue trasladado por una ambulancia al hospital de Centenario para su evaluación médica. Sin embargo, horas más tarde, personal policial constató que Casagrande se había retirado del centro médico por sus propios medios, sin aguardar por el alta médica correspondiente.
Fuentes oficiales confirmaron que el hombre se encontraba franco de servicio y que, previo al choque, habría asistido a un evento familiar.
Luego de que se confirmara el resultado positivo en la prueba de alcoholemia, se activaron los protocolos correspondientes y el funcionario fue apartado de su cargo de manera preventiva. En paralelo, se iniciaron actuaciones administrativas internas, además de las contravencionales.
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