Un jefe de Seguridad Vial chocó alcoholizado en la Ruta 7 y se escapó del hospital

Las primeras informaciones indican que el conductor circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que se intentan establecer, perdió el control del vehículo e impactó contra el guardarrail. Tras el choque, el rodado realizó un efecto de giro sobre la cinta asfáltica, informó el medio local Diario de Río Negro.

Luego del choque, el jefe de Seguridad Vial de Cipolletti fue trasladado por una ambulancia al hospital de Centenario para su evaluación médica. Sin embargo, horas más tarde, personal policial constató que Casagrande se había retirado del centro médico por sus propios medios, sin aguardar por el alta médica correspondiente.

Fuentes oficiales confirmaron que el hombre se encontraba franco de servicio y que, previo al choque, habría asistido a un evento familiar.

Luego de que se confirmara el resultado positivo en la prueba de alcoholemia, se activaron los protocolos correspondientes y el funcionario fue apartado de su cargo de manera preventiva. En paralelo, se iniciaron actuaciones administrativas internas, además de las contravencionales.