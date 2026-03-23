Tragedia aérea en Nueva York: estremecedores audios del choque entre avión y bomberos que dejó dos muertos

“Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”, indicó el controlador. La respuesta fue inmediata: “Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta”.

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Segundos después, al notar la presencia del avión circulando por la misma pista, intentó evitar la colisión: “Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Pare, pare, pare!”, ordenó según audios difundidos por medios.

Ante la falta de respuesta y al escuchar las alarmas, el controlador insistió y dirigió la advertencia al vehículo: “Deténgase, camión 1, deténgase”.

Luego del choque, desde la torre de control ordenaron abortar otras maniobras de despegue y aterrizaje sobre el aeropuerto.

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En otra comunicación posterior, se escucha la conversación entre el controlador aéreo del aeropuerto LaGuardia de Nueva York con un piloto, donde admite haberse equivocado.

"No fue agradable de ver", afirmó el piloto de Frontier Airlines que vio el accidente antes de que le dieran permiso para regresar a la puerta de embarque. A lo que el controlador se lamentó y declaró: "Sí, lo sé, estaba acá. Intenté contactar con ellos. Estábamos lidiando con una emergencia antes y me equivoqué”. El piloto intentó tranquilizarlo diciéndole que hizo "lo mejor que pudo".

El audio de la conversación de la frecuencia de radio del aeropuerto, obtenido a través de la página LiveATC.net, precede a la investigación que deben llevar a cabo las autoridades para determinar las causas del accidente.

Luego del accidente aéreo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dispuso la suspensión total de los vuelos en LaGuardia para que se lleven a cabo las pericias necesarias con el fin de determinar las causas el hecho.

En tanto, autoridades locales y estatales lamentaron lo ocurrido y aseguraron estar monitoreando la situación. Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al accidente: "Cometieron un error. Es un trabajo peligroso. Es terrible", declaró el mandatario.