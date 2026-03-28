Fuerte choque en Flores: un utilitario terminó incrustado en un semáforo

Tragedia en Guaminí: tres muertos y un herido tras un violento choque frontal

Tres personas murieron y otra resultó herida este viernes por la mañana por un violentísimo choque frontal en Guaminí, en la ruta nacional 33, entre un auto y una camioneta que circulaban por esa zona de la provincia de Buenos Aires. El conductor de esta última fue trasladado a un hospital aunque no mostraba heridas de consideración, a la vez que quedó involucrado en una investigación por triple homicidio culposo.

Choque Trágico choque frontal cerca de Guaminí: tres muertos y dos heridos.

Fue alrededor de las ocho de la mañana de este viernes a la altura del paraje Bajada de Álamos, en el partido de Guaminí (centro-oeste de la Provincia), en el trazo de la ruta 33, que conecta Bahía Blanca con Rosario. Allí una Volkswagen Suran y una Ford Ranger chocaron de frente y con notable violencia y terminaron en la banquina.

Tres de las cuatro personas que viajaban en la Suran color gris murieron allí mismo, dentro del auto, y un cuarto pasajero resultó herido. Debido a la magnitud de la colisión, las tres personas fallecidas no pudieron ser identificadas al cierre de esta edición; tampoco trascendió la identidad del cuarto pasajero.

Por su parte, el chofer de la Ranger que llevaba consigo un tráiler fue identificado como Armando Centurión, vecino de Pigüé (80 kilómetros al sur por la misma ruta), fue trasladado hacia el Hospital de Guaminí para que fuera atendido, aunque no sufrió heridas de consideración. Ahora está investigado en una causa cuya carátula es la de triple homicidio culposo.