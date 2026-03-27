Caos en la autopista Perito Moreno por un choque, vuelco y fuga
Ocurrió a la altura del peaje de Parque Avellaneda. Bomberos y personal del SAME trabajan en el lugar. El tránsito está con demoras.
Una camioneta pickup, que transportaba un tractor cortador de césped, chocó y volcó en la madrugada de este viernes en la autopista Perito Moreno, mientras que el otro vehículo involucrado en la maniobra se dio a la fuga. Ocurrió en la mano que va hacia el centro porteño y ya se producen demoras que llegan hasta la conexión con Acceso Oeste, en Liniers.
Trabajan en el lugar personal del SAME, grúas de la empresa AUSA y Bomberos de la Policía de la Ciudad para ordenar el tránsito.
La camioneta volcada ya logró ser puesta en posición y ninguno de sus 5 ocupantes quiso ser trasladado a centros asistenciales para control. Según el sitio Primer Plano Online, dos de ellos tenían cortes en brazos y golpes, aunque se encuentran en buen estado de salud general.
Al menos dos carriles están cortados para permitir la asistencia y el retiro del rodado involucrado.
Choque, caos y demora en un acceso a La Plata: dos autos protagonistas de una violenta colisión
Un violento choque en uno de los accesos a La Plata causó un caos vehicular y e importantes demoras este jueves. El incidente vial fue protagonizado por dos autos en el cruce de la Avenida 44 y 200 y ambos vehículos quedaron cruzados sobre la calzada.
Según se pudo conocer, a raíz de la colisión, no se registraron heridos de gravedad. En el lugar se hicieron presentes efectivos de la policía, como también agentes de la Patrulla Municipal, para asistir a los damnificados y a los conductores que circulaban por la zona momentos después del incidente vial.
Los autos afectados, un Volkswagen Bora y un Renault Fluence, ambos de color gris, sufrieron importantes daños y son materia de investigación los motivos que dieron origen al fuerte choque. En el caso del vehículo de marca Volkswagen, sufrió daños en la parte derecha a la altura delantera, mientras que el vehículo restante se llevó la peor parte, con destrozos en la parte frontal.
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