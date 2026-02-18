Video retro: así fue la gran lucha de los trabajadores de FATE hace 35 años

Contexto económico y laboral de la época

La huelga se desarrolló en un marco de fuerte inflación y ajuste industrial, donde muchas fábricas argentinas atravesaban conflictos similares. En Fate, los trabajadores debieron organizarse para sostener la resistencia, con ollas populares, piquetes y solidaridad de otros gremios de la zona.

La combinación de presión económica, promesas incumplidas y respuesta colectiva consolidó la huelga como un episodio emblemático de la memoria laboral argentina, que mostró la importancia de la organización de base frente a decisiones empresariales que afectaban directamente la vida de familias enteras.

La historia se repite

Hoy, más de tres décadas después, Fate vuelve a estar en el centro de la polémica. El anuncio del cierre de la planta de Virreyes y los despidos masivos generó protestas, concentraciones y medidas sindicales frente a la fábrica, recordando las tácticas de lucha de 1991, aunque en un contexto distinto.

La situación actual evidencia que la relación entre capital y trabajo en la industria manufacturera argentina sigue marcada por conflictos y que la organización colectiva sigue siendo clave para enfrentar decisiones que afectan directamente la estabilidad de cientos de familias.