Video retro: así fue la gran lucha de los trabajadores de FATE hace 35 años
Un video recupera la histórica lucha de los trabajadores de FATE en 1991, con ollas populares, cánticos de protesta y piquetes en la puerta de la fábrica.
Un video que circula actualmente muestra imágenes inéditas de la intensa lucha que protagonizaron los trabajadores de FATE hace 35 años. En las filmaciones se puede ver cómo los obreros y sus familias organizaban ollas populares en la puerta de la fábrica y en sus alrededores, compartiendo alimentos y sosteniendo la protesta durante jornadas enteras.
Los cánticos y canciones de protesta se escuchaban en cada piquete y concentración, formando parte de la rutina de una huelga que combinaba cortes de calle, manifestaciones y solidaridad vecinal. La producción de la fábrica había superado los niveles prometidos por la empresa, pero los salarios continuaban estancados, generando un malestar creciente entre los trabajadores.
Uno de los delegados resumía entonces la situación con claridad: “El conflicto empezó hace dos años cuando cambió el directorio. El nuevo encargado, el señor Torrado, prometió que cuando la producción de Fate llegue a seis mil cubiertas, el personal iba a estar muy bien remunerado. En ese momento, la producción estaba en 4500. Hoy ya está en 6500 sin embargo el obrero mantiene el mismo jornal”.
Ese relato refleja la tensión entre las promesas empresariales y la realidad de los trabajadores, y da vida al recuerdo de una lucha que no solo fue económica, sino también social y comunitaria.
Contexto económico y laboral de la época
La huelga se desarrolló en un marco de fuerte inflación y ajuste industrial, donde muchas fábricas argentinas atravesaban conflictos similares. En Fate, los trabajadores debieron organizarse para sostener la resistencia, con ollas populares, piquetes y solidaridad de otros gremios de la zona.
La combinación de presión económica, promesas incumplidas y respuesta colectiva consolidó la huelga como un episodio emblemático de la memoria laboral argentina, que mostró la importancia de la organización de base frente a decisiones empresariales que afectaban directamente la vida de familias enteras.
La historia se repite
Hoy, más de tres décadas después, Fate vuelve a estar en el centro de la polémica. El anuncio del cierre de la planta de Virreyes y los despidos masivos generó protestas, concentraciones y medidas sindicales frente a la fábrica, recordando las tácticas de lucha de 1991, aunque en un contexto distinto.
La situación actual evidencia que la relación entre capital y trabajo en la industria manufacturera argentina sigue marcada por conflictos y que la organización colectiva sigue siendo clave para enfrentar decisiones que afectan directamente la estabilidad de cientos de familias.
