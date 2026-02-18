Javier Milei se burla del cierre de Fate que deja casi mil personas en la calle: "Exageradas"
El Presidente reaccionó al cierre de la empresa de nuemáticos con un meme contra los empresarios, pero omitió a los más de 900 despedidos.
Tras confirmarse el cese de operaciones de Fate debido a la apertura de importaciones y la caída del consumo, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para apuntar contra la gestión de la compañía, burlándose de los empresarios pese a que esta situación deja a casi mil familias en la calle.
Con un mensaje cargado de ironía, el mandatario rebautizó las siglas de la firma como "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", centrando su crítica en el costo de los neumáticos y evitando cualquier referencia al impacto social del cierre.
El escenario industrial argentino sumó un nuevo capítulo crítico con el cierre definitivo de Fate, la emblemática fabricante de neumáticos. La decisión de la empresa se da en un contexto de apertura comercial que facilitó el ingreso de productos extranjeros, dejando un saldo de 900 trabajadores sin empleo.
Sin embargo, la respuesta oficial del mandatario se enfocó exclusivamente en una crítica al esquema de precios de la firma. A través de su cuenta de Instagram, el Presidente compartió una imagen satírica que refleja su visión sobre la industria nacional protegida.
En la ilustración se observa a un operario corriendo exhausto dentro de una cubierta, como si fuera la rueda de un hámster, mientras un empresario lo observa sentado, consultando su reloj de lujo.
El creador del meme acompañó la imagen con el texto "FATE: Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", ante lo que Milei insistió en la palabra "exageradas".
Para el Ejecutivo, el cierre no es una consecuencia de la política económica, sino el resultado de décadas de precios por encima de los valores internacionales debido a la falta de competencia.
Silencio oficial sobre el drama laboral
A pesar de la masividad del despido —900 familias que pierden su sustento en un solo día—, el posteo presidencial no incluyó mensajes de contención ni planes de contingencia para los operarios. Esta omisión generó fuertes cruces en redes sociales y críticas desde los sectores gremiales, quienes denuncian un proceso de desindustrialización acelerado en este febrero de 2026.
Con este gesto, el Gobierno ratifica su rumbo: la eliminación de lo que denomina "industrias ineficientes" en favor de la competencia externa, incluso si ello implica la pérdida de puestos de trabajo directos en el sector manufacturero.
Mientras el mercado de neumáticos se reconfigura con productos importados, la incertidumbre se traslada a otras plantas del sector que atraviesan situaciones similares.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario