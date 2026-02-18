Javier Milei se burla del cierre de Fate que deja casi mil personas en la calle: "Exageradas"

El creador del meme acompañó la imagen con el texto "FATE: Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", ante lo que Milei insistió en la palabra "exageradas".

Para el Ejecutivo, el cierre no es una consecuencia de la política económica, sino el resultado de décadas de precios por encima de los valores internacionales debido a la falta de competencia.

Silencio oficial sobre el drama laboral

A pesar de la masividad del despido —900 familias que pierden su sustento en un solo día—, el posteo presidencial no incluyó mensajes de contención ni planes de contingencia para los operarios. Esta omisión generó fuertes cruces en redes sociales y críticas desde los sectores gremiales, quienes denuncian un proceso de desindustrialización acelerado en este febrero de 2026.

Con este gesto, el Gobierno ratifica su rumbo: la eliminación de lo que denomina "industrias ineficientes" en favor de la competencia externa, incluso si ello implica la pérdida de puestos de trabajo directos en el sector manufacturero.

Mientras el mercado de neumáticos se reconfigura con productos importados, la incertidumbre se traslada a otras plantas del sector que atraviesan situaciones similares.