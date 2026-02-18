Diputados convocó a sesionar por la Reforma Laboral: hay paro general de la CGT
En rechazo al proyecto de Javier Milei, la central obrera realizará la medida de fuerza luego de confirmada la sesión en Diputados para este jueves a las 14hs.
Luego de una candente mañana donde estalló la polémica tras el cierre de la histórica fábrica Fate -ubicada en Virreyes-, el oficialismo convocó a sesionar por la Reforma Laboral para este jueves, desde las 14 horas, en la Cámara de Diputados.
De esta manera, se confirma el paro general impulsado por la CGT para este jueves también y, aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta al Gobierno de Javier Milei.
El Gobierno intimó a los gremios de La Fraternidad y la UTA a abstenerse de participar del paro general
Este jueves 19 de febrero, se llevará a cabo el paro general dispuesto por la CGT en rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados, que tendrá lugar desde las 14 horas de esa misma jornada. Ante esto y previendo la participación de los gremios del transporte, el Ministerio de Capital Humano lanzó una fuerte advertencia a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Con un contundente comunicado, el Gobierno alertó las consecuencias de que ambos sindicatos participen de la medida de fuerza impulsada por la central obrera, lo que paralizaría la movilidad en todo el país: "El Ministerio de Capital Humano informa que, a través de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ha intimado a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".
Y añadió: "La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia".
