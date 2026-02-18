Diputados convocó a sesionar por la Reforma Laboral: hay paro general de la CGT

Con un contundente comunicado, el Gobierno alertó las consecuencias de que ambos sindicatos participen de la medida de fuerza impulsada por la central obrera, lo que paralizaría la movilidad en todo el país: "El Ministerio de Capital Humano informa que, a través de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ha intimado a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".