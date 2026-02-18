Chubut: encontraron muerta a Sofía Devries, la turista que desapareció mientras hacía buceo en Puerto Madryn

El eje central de la pesquisa técnica y objetiva será dilucidar si la muerte respondió a una contingencia propia del riesgo de la actividad o si hubo "omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles". Hasta el momento, la causa no tiene imputados, aunque ya se tomaron declaraciones testimoniales a quienes participaron de la excursión.

image Sofía Devries murió haciendo buceo en Puerto Madryn, Chubut

Un operativo con tecnología de punta en Chubut

El hallazgo se produjo luego de que la Prefectura Naval Argentina incorporara al operativo tecnología de última generación para rastrillar el lecho marino, dado que las autoridades ya advertían que las posibilidades de encontrarla con vida eran nulas debido a la profundidad y el tiempo transcurrido.

Para las tareas se había desplegado el superbuque SB-15 “Tango”, trasladado desde Buenos Aires, el cual cuenta con una plataforma especial y una campana abierta de buceo operable hasta los 80 metros de profundidad. Además, se utilizó un vehículo operado de forma remota (ROV) para realizar las tareas subacuáticas que finalmente permitieron dar con el cuerpo de la joven.