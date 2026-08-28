Video: una policía baleó a dos motochorros para evitar un robo en Laferrere

Tras el episodio, una ambulancia llegó a la estación de servicio y los médicos trasladaron al adolescente al Hospital Simplemente Evita. Bravo permanecía internado y bajo observación.

Tanto González, señalado como víctima del intento de robo, como la oficial que intervino en el lugar resultaron ilesos. La identidad del segundo sospechoso todavía no pudo establecerse y permanece prófugo.

Buscan al segundo integrante de la banda

Después del tiroteo, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron un operativo en la zona con el objetivo de encontrar al joven que escapó. Por el momento, no había sido localizado ni detenido.

La investigación judicial busca reconstruir con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las circunstancias en las que la oficial efectuó los cinco disparos. También deberá establecerse si la actuación de la policía actuación se ajustó a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado. La investigación judicial busca reconstruir con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y establecer si la actuación de la policía se ajustó a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.