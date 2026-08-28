Video: una policía baleó a dos motochorros para evitar un robo en Laferrere
La agente se encontraba en una estación de servicio en Gregorio Laferrere cuando advirtió el asalto. Un delincuente de 17 años resultó herido.
Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires baleó a dos motochorros para evitar un robo en una estación de servicio de Gregorio Laferrere, partido de La Matanza. La agente, que se encontraba fuera de servicio y vestida de civil, estaba cargando combustible cuando detectó el accionar de los dos jóvenes.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes en una estación ubicada en la intersección de Intendente Russo y General Rojo. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, los sospechosos se acercaron a un hombre de 34 años, identificado como Leonel Enrique González, con la intención de asaltarlo utilizando un arma de fuego.
Al advertir la situación, la policía sacó su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó cinco disparos contra los delincuentes.
Con motivo de la balacera, los delincuentes desistieron del asalto. Uno resultó herido y el otro escapó a bordo de la moto en la que habían llegado.
El sospechoso herido tiene 17 años
El joven alcanzado por los disparos fue identificado como Román Maximiliano Bravo, de 17 años. Según se informó, sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y en la pierna izquierda.
Tras el episodio, una ambulancia llegó a la estación de servicio y los médicos trasladaron al adolescente al Hospital Simplemente Evita. Bravo permanecía internado y bajo observación.
Tanto González, señalado como víctima del intento de robo, como la oficial que intervino en el lugar resultaron ilesos. La identidad del segundo sospechoso todavía no pudo establecerse y permanece prófugo.
Buscan al segundo integrante de la banda
Después del tiroteo, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron un operativo en la zona con el objetivo de encontrar al joven que escapó. Por el momento, no había sido localizado ni detenido.
La investigación judicial busca reconstruir con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las circunstancias en las que la oficial efectuó los cinco disparos. También deberá establecerse si la actuación de la policía actuación se ajustó a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado. La investigación judicial busca reconstruir con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y establecer si la actuación de la policía se ajustó a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
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