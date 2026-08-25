Catamarca: hicieron "willy" con la moto con un bebé en brazos y ahora los busca la Policía
Una pareja de jóvenes compartió un estado de WhatsApp mostrando cómo hacían maniobras peligrosas con su hijo a bordo de la moto. Mirá.
Un impactante video enviado por vecinos de la capital de Catamarca encendió la bronca por la extrema imprudencia de un motociclista. En el video se observa al conductor realizar la peligrosa pirueta de andar únicamente sobre la rueda trasera -maniobra conocida como wheelie- mientras trasladaba a una joven y a su bebé a bordo.
La grabación, que corresponde a la captura de un estado de WhatsApp publicado por la propia acompañante, incluye la inscripción: “Un Willy con el gordito JAJAJA”, celebrando lo sucedido. En la secuencia se aprecia con claridad el momento en que el piloto eleva la rueda delantera y avanza en equilibrio, mientras la mujer viaja detrás sin poder sujetarse al vehículo por llevar al pequeño en sus brazos y sin ningún tipo de protección: ni siquiera llevaban caso puesto.
Denuncia y preocupación vecinal en Catamarca
El material fue remitido a la sección Tu Voz en Inforama por habitantes del sector, quienes remarcaron que este hecho no representa un caso aislado, sino una problemática recurrente en el barrio: los residentes afirmaron que estas maniobras riesgosas se repiten de forma constante y suelen prolongarse hasta altas horas de la madrugada.
"Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación", expresaron los denunciantes.
"Esperamos que, ante estos hechos, se tomen las medidas correspondientes para evitar que estas situaciones continúen repitiéndose", concluyeron en su mensaje.
Ahora, la Agencia de Seguridad Vial trabaja para identificar al conductor y poder actuar de oficio para suspenderle la licencia de conducir.
Más allá de las severas infracciones a las normas de tránsito vigentes, las imágenes exponen una situación de peligro inminente para la vida de los tres ocupantes, con especial gravedad en la vulnerabilidad del bebé, expuesto a una caída de consideración sin la menor medida de seguridad.
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