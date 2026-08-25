Catamarca: hicieron "willy" con la moto con un bebé en brazos y ahora los busca la Policía.

Ahora, la Agencia de Seguridad Vial trabaja para identificar al conductor y poder actuar de oficio para suspenderle la licencia de conducir.

Más allá de las severas infracciones a las normas de tránsito vigentes, las imágenes exponen una situación de peligro inminente para la vida de los tres ocupantes, con especial gravedad en la vulnerabilidad del bebé, expuesto a una caída de consideración sin la menor medida de seguridad.