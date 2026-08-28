Julián Álvarez preocupa al Atlético de Madrid: el diagnóstico que encendió la alarma
El delantero argentino volvió a faltar a una práctica y presentó un certificado médico. Su situación ocurre mientras Barcelona insiste por su contratación.
La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid atraviesa horas de máxima tensión. El delantero argentino volvió a ausentarse de los entrenamientos por tercer día consecutivo y, según informó la Agencia Cope, presentó un certificado médico en el que aparece el diagnóstico de "depresión". La noticia se conoce en medio de un escenario deportivo e institucional cada vez más complejo para el futbolista.
El atacante campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 ya había faltado a las prácticas del miércoles y jueves. Este viernes tampoco trabajó junto al plantel dirigido por Diego Simeone, por lo que quedó descartado para el encuentro que Atlético de Madrid disputará este sábado frente a Sevilla por la tercera fecha de LaLiga.
Desde el club madrileño habían explicado inicialmente que el futbolista atravesaba una "indisposición". Sin embargo, la información difundida en las últimas horas agrega un elemento sensible a una situación que ya venía generando preocupación por el estado anímico del delantero.
¿Qué pasó con Julián Álvarez después del partido ante Villarreal?
El episodio se produjo después del empate 2-2 entre el Colchonero y Villarreal en el estadio Wanda Metropolitano. La Araña comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó durante el desarrollo del partido, pero su aparición estuvo acompañada por algunos silbidos y muestras de descontento de parte de los hinchas colchoneros.
Una vez finalizado el encuentro, el delantero cordobés tomó una decisión que tampoco pasó inadvertida. Mientras sus compañeros participaron del habitual saludo con los simpatizantes, Julián se retiró directamente hacia los vestuarios. Aquella escena alimentó las versiones acerca del mal momento que atraviesa el atacante en Madrid.
La situación deportiva se mezcló rápidamente con las especulaciones vinculadas a su futuro, especialmente por el interés del Barcelona en contratarlo antes del cierre del mercado de transferencias. La entidad catalana, con Joan Laporta como uno de sus principales impulsores, habría mostrado públicamente su intención de avanzar por el delantero.
Diego Simeone habló sobre la situación del argentino
En la conferencia de prensa previa al duelo contra Sevilla, el "Cholo" Simeone fue consultado por la ausencia de Álvarez. El entrenador evitó profundizar sobre el conflicto y remarcó que la institución ya estableció una postura respecto del futuro del jugador.
“Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros. Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, sostuvo.
De esta manera, Simeone dejó claro que su prioridad inmediata está puesta en el próximo compromiso de LaLiga, aunque la ausencia del atacante representa un problema importante para el equipo.
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