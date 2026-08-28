Julián Álvarez preocupa al Atlético de Madrid: el diagnóstico que encendió la alarma

La situación deportiva se mezcló rápidamente con las especulaciones vinculadas a su futuro, especialmente por el interés del Barcelona en contratarlo antes del cierre del mercado de transferencias. La entidad catalana, con Joan Laporta como uno de sus principales impulsores, habría mostrado públicamente su intención de avanzar por el delantero.

Diego Simeone habló sobre la situación del argentino

En la conferencia de prensa previa al duelo contra Sevilla, el "Cholo" Simeone fue consultado por la ausencia de Álvarez. El entrenador evitó profundizar sobre el conflicto y remarcó que la institución ya estableció una postura respecto del futuro del jugador.

“Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros. Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, sostuvo.

De esta manera, Simeone dejó claro que su prioridad inmediata está puesta en el próximo compromiso de LaLiga, aunque la ausencia del atacante representa un problema importante para el equipo.