"No, por favor, pará": la desgarradora frase de un hombre antes de ser asesinado en Villa Ballester
Roque Ramón Vivas, de 67 años, murió tras recibir varias puñaladas. Por el crimen detuvieron a su propio vecino.
Un cruel homicidio conmueve a la localidad de Villa Ballester, en el partido de General San Martín, donde un hombre de 67 años fue asesinado a puñaladas dentro de su casa. Por el crimen detuvieron a su propio vecino, quien escapó por los techos, dio aviso a la policía e intentó quitarse la vida, antes de ser arrestado.
Según trascendió, en medio del ataque la víctima habría alcanzado a pronunciar una desgarradora frase: “No, por favor, pará”.
Cómo fue el brutal asesinato en Villa Ballester
El hecho ocurrió ayer jueves alrededor de las 15 en una vivienda ubicada sobre la calle Profesor Simons al 1300. Todo se descubrió a partir de un llamado al 911 que alertaba por gritos y una fuerte discusión dentro del domicilio de la víctima, identificada como Roque Ramón Vivas.
Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, encontraron a Roque ya sin vida y con varias puñaladas provocadas por un ataque con arma blanca.
Durante el operativo, los efectivos divisaron al presunto agresor escapando por los techos. A partir de ese momento se inició una persecución que terminó a los pocos metros, dentro de la vivienda del sospechoso.
El detenido fue identificado como Diego Damián Seguiem, de 45 años. Al momento de ser arrestado, presentaba profundos cortes en varias partes del cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital. Los investigadores sospechan que, después del ataque, intentó quitarse la vida.
Dentro del domicilio del sospechoso, los agentes de la Policía Bonaerense secuestraron una cuchilla tipo carnicero, la cual habría sido utilizada para cometer el crimen.
La escalofriante frase que habría dicho la víctima
Los momentos previos y posteriores al hecho fueron presenciados por varios vecinos. Marianela, quien vive enfrente a la casa de la víctima, contó: “Estaba con mi hija y justo vimos a una persona saltar por los techos. Le dijimos al policía y fueron a fijarse. Pensaban que era un ladrón, pero no, era el vecino”.
Otro vecino, cuya habitación es lindera a la casa de Roque, no se encontraba en el lugar al momento de hecho, pero sí su hija, quien escuchó una desgarradora frase en medio de una fuerte discusión: "Pará, pará", habría dicho la víctima mientras era apuñalada.
Cómo era la relación entre la víctima y el detenido, según sus vecinos
Roque vívía en el barrio desde hacía por lo menos seis años y trabajaba en una fiambrería ubicada a tres cuadras de su casa. Respecto al detenido, los vecinos indicaron que vive solo, está separado y tiene un hijo. Lo veían todas las mañanas cuando salía a trabajar y, de acuerdo con sus testimonios, siempre saludaba a quienes vivían en el barrio.
Sobre la relación entre ambos, Marianela sosuvo: “Muchas veces los vi hablar, tenían una relación de vecinos, nunca los vi pelear”.
Por estos motivos, los vecinos de la cuadra no salen del asombro: “Quedamos todos sorprendidos porque nunca sucedió algo así acá, es un barrio tranquilo. Roque nunca tuvo problemas con los vecinos, trabajaba en una fiambrería a pocas cuadras”, expresó Marianela. Coincide con su vecino en que la zona es tranquila y que "nunca pasó una tragedia como esta”.
La investigación quedó en manos de la UFI N° 7 de San Martín, que caratuló la causa como homicidio. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el enfrentamiento se habría desatado producto de un conflicto previo entre la víctima y el agresor. Hasta el momento descartaron que se haya tratado de un robo, ya que no se detectaron objetos faltantes ni accesos forzados en el lugar de los hechos.
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