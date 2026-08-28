"No, por favor, pará": la desgarradora frase de un hombre antes de ser asesinado en Villa Ballester

Diego Damián Seguiem, de 45 años, detenido por el asesinato de su vecino

El detenido fue identificado como Diego Damián Seguiem, de 45 años. Al momento de ser arrestado, presentaba profundos cortes en varias partes del cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital. Los investigadores sospechan que, después del ataque, intentó quitarse la vida.

Dentro del domicilio del sospechoso, los agentes de la Policía Bonaerense secuestraron una cuchilla tipo carnicero, la cual habría sido utilizada para cometer el crimen.

La escalofriante frase que habría dicho la víctima

Hablaron los vecinos de la víctima y del detenido

Los momentos previos y posteriores al hecho fueron presenciados por varios vecinos. Marianela, quien vive enfrente a la casa de la víctima, contó: “Estaba con mi hija y justo vimos a una persona saltar por los techos. Le dijimos al policía y fueron a fijarse. Pensaban que era un ladrón, pero no, era el vecino”.

Otro vecino, cuya habitación es lindera a la casa de Roque, no se encontraba en el lugar al momento de hecho, pero sí su hija, quien escuchó una desgarradora frase en medio de una fuerte discusión: "Pará, pará", habría dicho la víctima mientras era apuñalada.

Cómo era la relación entre la víctima y el detenido, según sus vecinos

Roque vívía en el barrio desde hacía por lo menos seis años y trabajaba en una fiambrería ubicada a tres cuadras de su casa. Respecto al detenido, los vecinos indicaron que vive solo, está separado y tiene un hijo. Lo veían todas las mañanas cuando salía a trabajar y, de acuerdo con sus testimonios, siempre saludaba a quienes vivían en el barrio.

Sobre la relación entre ambos, Marianela sosuvo: “Muchas veces los vi hablar, tenían una relación de vecinos, nunca los vi pelear”.

Por estos motivos, los vecinos de la cuadra no salen del asombro: “Quedamos todos sorprendidos porque nunca sucedió algo así acá, es un barrio tranquilo. Roque nunca tuvo problemas con los vecinos, trabajaba en una fiambrería a pocas cuadras”, expresó Marianela. Coincide con su vecino en que la zona es tranquila y que "nunca pasó una tragedia como esta”.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 7 de San Martín, que caratuló la causa como homicidio. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el enfrentamiento se habría desatado producto de un conflicto previo entre la víctima y el agresor. Hasta el momento descartaron que se haya tratado de un robo, ya que no se detectaron objetos faltantes ni accesos forzados en el lugar de los hechos.