Moria Casán causó furor desde las playas del Caribe con una impactante microbikini animal print

A sus 80 años recién cumplidos, Moria Casán volvió a demostrar por qué es un ícono indiscutido de la cultura pop argentina y una verdadera máquina de generar impacto en el universo digital. Tras celebrar el aniversario de su nacimiento con un íntimo festejo en su residencia de Parque Leloir, rodeada por su hija, sus nietos y su círculo de amigos más cercano, "La One" causó furor en las redes sociales, donde miles de usuarios inundaron las plataformas con mensajes de admiración a su vigencia inquebrantable.