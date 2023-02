VIDEO: Un nene de tres años defendió a su mamá de un robo

"Alcancé a tocar la puerta de la casa con las llaves y me puse en posición fetal para que no me sacaran el celular", indicó Sofía, que reveló que empezó a gritar y a pedir ayuda lo que alertó a los vecinos.

Fue en ese momento cuando el pequeño de 3 años se interpuso entre el malviviente y ella. "Empezó a pegarle al delincuente y hasta lo mordió en uno de los hombros", comentó la mujer sobre la reacción de su hijo.

Finalmente, los delincuentes escaparon cuando los vecinos comenzaron a salir a la calle por los gritos.

