VTV: cuáles son los vehículos que ya no tienen que hacer el trámite
Este trámite tiene como objetivo principal reducir los accidentes productos de fallas mecánicas. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene como objetivo principal reducir los accidentes viales producto de fallas mecánicas. Para obtener resultados exitosos, los coches y motos deben pasar por inspecciones obligatorias en talleres autorizados, donde se evalúa el estado de frenos, neumáticos y parabrisas, entre otros compontes clave.
A pesar que este trámite es obligatorio en todo el territorio argentino, se conoció que un cierto grupo de coches no debe realizar la inspección. No obstante, en caso de transitar con la VTV vencida, el conductor se expone a elevadas multas que golpean de manera directa el bolsillo.
El listado de vehículos eximidos
Los vehículos nuevos no están obligados a realizar la VTV durante un tiempo determinado. En el caso de los automóviles 0 km, la exención se mantiene durante los primeros tres años desde la fecha de patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros. Las motocicletas recién salidas de fábrica, en cambio, deben realizar su primera VTV al cumplir un año de antigüedad.
En cuanto a los costos actuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trámite tiene un valor de $63.454 para autos y $23.859 para motocicletas .
También existen excepciones al pago para determinados grupos de CABA. Están exentos los jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y que posean vehículos de bajo valor.
A su vez, las personas con discapacidad pueden acceder al beneficio, ya sea que sean titulares del vehículo o familiares directos, tutores o convivientes de quien posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Los motivos para la suspensión del trámite
Durante el período establecido para automóviles y motocicletas, el vehículo se considera en condiciones óptimas de fábrica, por lo que no requiere inspección hasta que cumpla con los plazos establecidos por la normativa.
