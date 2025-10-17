Inspección técnica vehicular: precios actualizados y requisitos clave para sacar la VTV en Capital y Provincia

Para realizar el trámite en cualquiera de las plantas habilitadas, los titulares deben presentar la siguiente documentación:

Turno confirmado y comprobante de pago de la tarifa.

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Licencia de conducir actualizada.

Cédula verde o cédula azul si asiste otra persona.

Seguro del vehículo en vigencia.

Además, el vehículo debe contar con los elementos de seguridad obligatorios: balizas, matafuegos con fecha válida y botiquín de primeros auxilios. La falta de alguno de estos puede impedir la aprobación del trámite.

Beneficios vigentes en octubre 2025

En la Ciudad de Buenos Aires, determinados grupos pueden acceder a la exención del pago de la tarifa, aunque igualmente deben realizar la verificación.

Quedan comprendidos en este beneficio:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo establecido por el impuesto automotor de la Ciudad.

Personas con discapacidad, tanto con vehículos adaptados como sin adaptaciones.

En los casos en que el beneficiario tenga más de un vehículo registrado, la exención se aplica solo a uno de ellos.