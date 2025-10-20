Atención: qué conductores ya no están obligados a realizar la VTV

Por su parte, en CABA rigen los siguientes valores para realizar el trámite:

Autos : $ 63.453,61

: $ 63.453,61 Motocicletas: $ 23.858,78

Quiénes no deben pagar la VTV

Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular.

Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.

jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires. Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

con vehículos con o sin adaptaciones especiales. Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.