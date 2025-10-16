VTV: el nuevo requisito obligatorio por el que pueden rechazar el trámite

Los nuevos plazos para realizar el trámite

Tras el nuevo anuncio del Gobierno nacional, se establecieron cambios en los plazos para la realización de la VTV. Los vehículos 0km deberán someterse a la inspección a partir del quinto año desde su patentamiento, mientras que los no particulares lo harán a los dos años.

Además, se indicó que las revisiones ya no estarán restringidas a talleres estatales y se podrán realizar en cualquier taller o concesionario habilitado.

En cuanto a los montos, en la Provincia de Buenos Aires, los autos de hasta 2.500 kg deberán abonar $79.641 y las motos de entre 50 y 200 cc, $25.385. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los precios son de $52.878 para autos y $19.800 para motos.