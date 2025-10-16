VTV: el nuevo requisito obligatorio por el que pueden rechazar el trámite
En caso de transitar sin la VTV o con el trámite vencido, el conductor se expone a serias y elevadas multas económicas. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un procedimiento obligatorio que asegura el correcto funcionamiento de los vehículos que circulan. Durante la revisión, se controlan componentes clave como frenos, dirección, luces y neumáticos. Además, este trámite se lleva a cabo en talleres autorizados con turno previo.
Circular sin la VTV o con un vehículo que no la haya superado puede acarrear multas o retención del auto. Por este motivo, cumplir con este control es fundamental para mantener la seguridad vial.
El motivo por el que te pueden rechazar la VTV
Cuando los conductores llevan su vehículo a la revisión, suelen enfocarse principalmente en elementos como el chasis, los frenos o el sistema de escape. Sin embargo, el parabrisas también juega un papel clave en la seguridad y no debe pasarse por alto.
Según la normativa de la VTV, el parabrisas debe encontrarse en óptimas condiciones: sin grietas, rayones ni astilladuras que puedan reducir la visibilidad. Cualquier daño que comprometa la visión del conductor representa un riesgo para los ocupantes y puede impedir que el vehículo apruebe la inspección.
Los nuevos plazos para realizar el trámite
Tras el nuevo anuncio del Gobierno nacional, se establecieron cambios en los plazos para la realización de la VTV. Los vehículos 0km deberán someterse a la inspección a partir del quinto año desde su patentamiento, mientras que los no particulares lo harán a los dos años.
Además, se indicó que las revisiones ya no estarán restringidas a talleres estatales y se podrán realizar en cualquier taller o concesionario habilitado.
En cuanto a los montos, en la Provincia de Buenos Aires, los autos de hasta 2.500 kg deberán abonar $79.641 y las motos de entre 50 y 200 cc, $25.385. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los precios son de $52.878 para autos y $19.800 para motos.
