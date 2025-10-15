Primera VTV: el manual de procedimientos para primeros conductores en CABA y Provincia de Buenos Aires
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
La VTV en CABA
Para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trámite de la VTV es obligatorio para autos particulares con más de cuatro años de antigüedad o que superen los 64.000 kilómetros de uso. Por el otro lado, para el caso de las motos, estas deben hacerla a partir del primer año.
El mes de verificación se determina por el último número de la patente: en el caso de octubre, les corresponde a las terminadas en "0". Para llevar a cabo el trámite, tenés que reservar un turno desde la página oficial del Gobierno de la ciudad, donde podes hacer también el pago (caso contrario se resuelve en la misma planta verificadora).
Lo que no podes dejar de llevar es:
- DNI y la licencia de conducir vigentes.
- Cédula verde o azul del vehículo.
- Seguro obligatorio al día.
- Título de propiedad: Esto solo te lo van a pedir en tu primer verificación.
Mientras inspeccionan tu auto, se controlan las luces, frenos, dirección, suspensión, neumáticos, chasis, bocina, cinturones, limpiaparabrisas, y niveles de gases contaminantes.
Además, se aseguran que todos los elementos de seguridad, como el matafuegos y las balizas, estén en perfecto estado. Si tu auto no aprueba la revisión, se te van a dar 60 días hábiles para hacer todas las reparaciones necesarias y volver a presentarse sin ningún costo adicional.
La VTV en PBA
Ya estando en Provincia de Buenos Aires no tenés que hacer el trámite hasta que no se cumplan dos años desde que patentaste el auto, en el caso de que sea particular. Con las motos es hasta que se cumple el año. Después de cumplir estos tiempos, para ambos vehículos es obligatorio hacerla anualmente.
Para asistir al turno, primero tenés que solicitarlo desde la página oficial de la VTV de la provincia. Desde ahí, elegís la planta que mejor te quede y completas los datos de tu vehículo. Como en el caso de CABA, el mes de verificación se determina según el último número de tu patente.
La documentación obligatoria para realizarla es:
- Cédula verde del vehículo.
- DNI del conductor.
- Título de propiedad: Como en el caso de CABA, solo te lo piden en la primer revisión.
- CUIT o CUIL si el vehículo se utiliza con fines comerciales.
En la planta verificadora van a chequear tu sistema de frenos, la alineación, luces, suspensión, neumáticos, emisión de gases y la estructura general del vehículo. En el caso que te rechacen, el sistema es el mismo que en la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario