Cuánto cuesta el iPhone 17, el último celular de Apple

Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina en pesos

A nivel local se debe tener en cuenta que los precios son estimados y se incluyen los impuestos. Se espera que el iPhone 17 llegue a Argentina entre fines de octubre y comienzos de noviembre de este año.

iPhone 17 (256 GB): $1,8-1,9 millones

iPhone Air: $2,50 millones

iPhone 17 Pro: $2,8 millones

iPhone 17 Pro Max: $2,95 millones

Con estos números, si se toma como base el precio del iPhone 17, comprarlo en Estados Unidos pagándolo con tarjeta de crédito (y luego abonando el resumen con los dólares en la cuenta) el nuevo modelo costaría casi $1,5 millones, unos $400.000 menos que el precio local.

A su vez, si se lo paga directamente en Estados Unidos con dólares cash costaría $1,1 millones, siendo la alternativa más recomendable.