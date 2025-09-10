Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se esperan tormentas el miércoles según el SMN

clima soleado palermo telam.jpg Fin de semana con mucho sol se espera en la zona del AMBA.

El viernes se presentará con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura irá de 10 grados a 19, en un marco de tiempo estable.

El sábado abrirá el fin de semana con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, que pasará a estar mayormente cubierto hacia la tarde. El SMN prevé una mínima de 8 grados y una máxima de 18.

Finalmente, el domingo mantendrá la tendencia de nubosidad, con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. El termómetro se moverá entre los 11 y 20 grados.

Día por día el clima en Buenos Aires

otoño Otoño llegó con buen clima.

Jueves Cielo despejado en la madrugada y mañana. Algo nublado desde la tarde. Temperaturas: mínima 10° , máxima 23° .

Viernes Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Temperaturas: mínima 10° , máxima 19° .

Sábado Cielo parcialmente nublado en las primeras horas. Mayormente nublado desde la tarde. Temperaturas: mínima 8° , máxima 18° .

Domingo Cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Temperaturas: mínima 11° , máxima 20° .



Mapa en vivo de las lluvias