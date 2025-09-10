MinutoUno

Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se esperan tormentas el miércoles según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este martes en el AMBA: luego se viene el calor.

Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Las lluvias volverán a decir presente este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y luego se vendrá el calor a la zona del AMBA.

Según el organismo oficial y los sitios especializados anuncian que las lluvias llegarán en la jornada de hoy a a la Capital Federal y sus alrededores luego del mediodía, sobre todo a partir de las 14 horas.

Lluvias y vientos fuertes.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de escenario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el regreso de las buenas condiciones desde el jueves y temperaturas algo más templadas de cara al fin de semana.

Para el jueves, se prevé cielo despejado en la madrugada y la mañana, aunque con algunas nubes desde la tarde. Las marcas térmicas oscilarán entre los 10 grados de mínima y 23 de máxima, en una jornada agradable.

Fin de semana con mucho sol se espera en la zona del AMBA.

El viernes se presentará con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura irá de 10 grados a 19, en un marco de tiempo estable.

El sábado abrirá el fin de semana con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, que pasará a estar mayormente cubierto hacia la tarde. El SMN prevé una mínima de 8 grados y una máxima de 18.

Finalmente, el domingo mantendrá la tendencia de nubosidad, con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. El termómetro se moverá entre los 11 y 20 grados.

Día por día el clima en Buenos Aires

Otoño llegó con buen clima.

  • Jueves

    • Cielo despejado en la madrugada y mañana.

    • Algo nublado desde la tarde.

    • Temperaturas: mínima 10°, máxima 23°.

  • Viernes

    • Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

    • Temperaturas: mínima 10°, máxima 19°.

  • Sábado

    • Cielo parcialmente nublado en las primeras horas.

    • Mayormente nublado desde la tarde.

    • Temperaturas: mínima , máxima 18°.

  • Domingo

    • Cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

    • Temperaturas: mínima 11°, máxima 20°.

Mapa en vivo de las lluvias

