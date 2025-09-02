El modelo de Iphone que conviene comprar en la actualidad.

Desde otros medios especializados como AppleSfera destacaron que el iPhone 13 es una gran opción incluso en 2025 si se dispone de un presupuesto más ajustado. Teniendo en cuenta factores como calidad de pantalla, precio, cámara y procesador, esta edición propone un gran rendimiento, buenas cámaras y una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, además de resistencia a líquidos y polvo y soporte 5G. Está disponible en capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB y es posible encontrarlo por precios reducidos desde los 400 U$S.

El iPhone SE 2022 fue otro de los destacados por la página especializada. Se trata de la última versión de Apple con manejo y estética conservadora pero con el poder del chip A15 Bionic. Así, cuenta con una pantalla IPS LCD de 4,7" con resolución 1.334 x 750 px y tecnología True-tone y novedades como la conectividad 5G.

Mientras que optar por los modelos más recientes como el iPhone 15 o el iPhone 16, puede ser una buena decisión solo para aquellos usuarios que buscan las últimas innovaciones tecnológicas y están dispuestos a pagar un precio alto, detallaron en un artículo de Infobae.

Estos dispositivos ofrecen mejoras en procesadores, baterías de mayor duración y cámaras con sensores más avanzados. No obstante, para la mayoría de los usuarios estas ventajas no son esenciales en comparación con el rendimiento ya robusto del iPhone 13.