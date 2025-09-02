El modelo de Iphone que conviene comprar en la actualidad
La baja de los aranceles a productos importados vuelve a instalar esta disyuntiva entre los usuarios locales. Conocé todos los detalles en la nota.
La próxima baja de los aranceles a productos importados vuelve a instalar una vieja duda entre consumidores argentinos sobre si conviene comprar dispositivos tecnológicos en el país o traerlos desde el exterior.
El caso del iPhone, el celular más vendido del mundo pero también más encarecidos por impuestos locales, es un buen termómetro para evaluar esta pregunta. Con nuevos modelos en el mercado y precios actualizados tanto en Amazon como en tiendas argentinas, el diferencial de precio volvió a crecer.
El iPhone que más conviene en 2025
Distintos especialistas opinaron sobre los celulares iPhone que en 2025 conviene comprar. Para los especialistas ese sería el de la edición de septiembre de 2021, el iPhone 13.
A pesar de haber debutado hace un par de años, el iPhone 13 aún es un rival para muchos modelos modernos. Este celular ofrece un gran rendimiento para el uso diario gracias a su chip A15 Bionic (el mismo que el del iPhone 14); sus mejoras en la gestión de batería y funcionalidades específicas como la detección de choques.
Desde otros medios especializados como AppleSfera destacaron que el iPhone 13 es una gran opción incluso en 2025 si se dispone de un presupuesto más ajustado. Teniendo en cuenta factores como calidad de pantalla, precio, cámara y procesador, esta edición propone un gran rendimiento, buenas cámaras y una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, además de resistencia a líquidos y polvo y soporte 5G. Está disponible en capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB y es posible encontrarlo por precios reducidos desde los 400 U$S.
El iPhone SE 2022 fue otro de los destacados por la página especializada. Se trata de la última versión de Apple con manejo y estética conservadora pero con el poder del chip A15 Bionic. Así, cuenta con una pantalla IPS LCD de 4,7" con resolución 1.334 x 750 px y tecnología True-tone y novedades como la conectividad 5G.
Mientras que optar por los modelos más recientes como el iPhone 15 o el iPhone 16, puede ser una buena decisión solo para aquellos usuarios que buscan las últimas innovaciones tecnológicas y están dispuestos a pagar un precio alto, detallaron en un artículo de Infobae.
Estos dispositivos ofrecen mejoras en procesadores, baterías de mayor duración y cámaras con sensores más avanzados. No obstante, para la mayoría de los usuarios estas ventajas no son esenciales en comparación con el rendimiento ya robusto del iPhone 13.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario