Fallas en Cloudflare afectan a páginas web y apps

cloudflare

La problemática recuerda lo ocurrido hace apenas unas semanas: cuando Cloudflare se cae, también lo hacen —total o parcialmente— las plataformas que dependen de su red global.

Además, otros servicios de Cloudflare como el que detecta posibles ataques hacker también se bloquearon sin permitir la entrada a usuarios legítimos, dejando bloqueadas páginas como, irónicamente, Downdetector.

Además de X, otras apps que se han visto afectadas son Letterboxd, e incluso algunos usuarios de ChatGPT están reportando problemas para usar el asistente de inteligencia artificial.

En el sector de los videojuegos, League of Legends es el título más afectado, con muchos jugadores sufriendo errores de conexión que les impide iniciar una partida. Valorant es otro juego que también ha reportado problemas de conexión.

Otro servicio muy popular que se cayó completamente es Menéame. El agregador de noticias español mostraba un "error de servidor interno" relacionado con la red de Cloudflare.

Aproximadamente a las 9:00, Cloudflare confirmó que estaba "continuando" la investigación del problema, sin visos de una posible solución temprana.

Ya para ese momento la situación estaba mejorando, con algunos servicios como X volviendo a la normalidad poco a poco. Sin embargo, las buenas noticias no duraron mucho, y apenas unos minutos después X volvió a caerse.

A las 9:21, Cloudflare afirmó que los servicios se estaban recuperando, pero que los consumidores podían observar más errores de lo habitual mientras continuaba la reparación.