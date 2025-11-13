Qué país de Sudamérica será el primero en tener un tren bala en la región

tren bala

En tren bala de Brasil buscará así replicar los exitosos modelos que funcionan actualmente en Japón y países de Europa, con tecnología de última generación aplicada no solo a los trenes sino a la construcción de túneles, viaductos y sistemas de control avanzados.

A futuro, se prevé que el impacto de la construcción del TAV no solo tenga un impacto positivo a nivel del tránsito y el descongestionamiento de las autopistas, sino que también mejore el turismo interno, genere empleos y amplíe el comercio regional.

La construcción del tren bala se presenta definitivamente como un enorme reto de movilidad de Brasil y como un claro reflejo de la ambición carioca a posicionarse como líder de la infraestructura y la tecnología ferroviaria en Sudamérica.