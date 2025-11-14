En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp a partir del 30 de noviembre 2025
WhatsApp informó que limitará su servicio a celulares en celulares que posean sistemas operativos más antiguos. Acá la lista completa de los aparatos en los que ya no se podrá utilizar.
A partir del próximo 30 de noviembre WhatsApp dejará de funcionar en una amplia gama de teléfonos celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad definidos por Meta.
La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software han quedado rezagados respecto a las capacidades y exigencias del servicio de mensajería.
Lista de celulares en que dejará de funcionar
De acuerdo con los nuevos criterios, a partir del próximo mes WhatsApp solo será compatible con teléfonos equipados con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, además de iPhones que cuenten como mínimo con iOS 12.
La lista completa de modelos cuya compatibilidad finaliza en los próximos días abarca una serie de dispositivos icónicos:
Samsung
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend
- Samsung Galaxy S5
Motorola
- Motorola Moto G (primera generación)
- Motorola Moto E (2014)
LG
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG G3
Sony
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
- Sony Xperia Z2
Huawei
- Huawei Ascend Mate 2
HTC
- HTC One M8
iPhone
- iPhone5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Meta sugiere una serie de acciones ante el cese del servicio, con el objetivo de evitar la pérdida de información y garantizar una transición sin inconvenientes. La compañía recomienda lo siguiente:
- Verificar la versión del sistema operativo: Ingresar al menú “Ajustes” o “Configuración” y dirigirse a la sección “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” para conocer la versión instalada. Si se detecta que el equipo utiliza una versión anterior a la requerida, se aconseja intentar una actualización oficial del sistema.
- Actualizar el sistema operativo: Instalar las actualizaciones disponibles para alcanzar al menos Android 5.0 o iOS 12. Si el dispositivo ya no permite nuevas actualizaciones, considerar migrar la cuenta a un teléfono compatible.
- Realizar una copia de seguridad de las conversaciones: Antes de cambiar de equipo, efectuar un respaldo del historial de chats. En dispositivos Android, ingresar en “Ajustes”, luego “Chats” y seleccionar “Copia de seguridad” para almacenar la información en Google Drive. En iPhone, el respaldo se realiza ingresando en “Ajustes”, “Chats” y “Copia de seguridad”, con almacenamiento en iCloud. Esto permitirá restaurar todos los mensajes y archivos en el nuevo dispositivo.
