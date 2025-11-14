MinutoUno

En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp a partir del 30 de noviembre 2025

WhatsApp informó que limitará su servicio a celulares en celulares que posean sistemas operativos más antiguos. Acá la lista completa de los aparatos en los que ya no se podrá utilizar.

A partir del próximo 30 de noviembre WhatsApp dejará de funcionar en una amplia gama de teléfonos celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad definidos por Meta.

La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software han quedado rezagados respecto a las capacidades y exigencias del servicio de mensajería.

Lista de celulares en que dejará de funcionar

De acuerdo con los nuevos criterios, a partir del próximo mes WhatsApp solo será compatible con teléfonos equipados con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, además de iPhones que cuenten como mínimo con iOS 12.

celular.jpg

La lista completa de modelos cuya compatibilidad finaliza en los próximos días abarca una serie de dispositivos icónicos:

Samsung

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy Core
  • Samsung Galaxy Trend
  • Samsung Galaxy S5

Motorola

  • Motorola Moto G (primera generación)
  • Motorola Moto E (2014)

LG

  • LG Optimus G
  • LG Nexus 4
  • LG G2 Mini
  • LG G3

Sony

  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia SP
  • Sony Xperia T
  • Sony Xperia V
  • Sony Xperia Z2

Huawei

  • Huawei Ascend Mate 2

HTC

  • HTC One M8

iPhone

  • iPhone5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Meta sugiere una serie de acciones ante el cese del servicio, con el objetivo de evitar la pérdida de información y garantizar una transición sin inconvenientes. La compañía recomienda lo siguiente:

  • Verificar la versión del sistema operativo: Ingresar al menú “Ajustes” o “Configuración” y dirigirse a la sección “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” para conocer la versión instalada. Si se detecta que el equipo utiliza una versión anterior a la requerida, se aconseja intentar una actualización oficial del sistema.
  • Actualizar el sistema operativo: Instalar las actualizaciones disponibles para alcanzar al menos Android 5.0 o iOS 12. Si el dispositivo ya no permite nuevas actualizaciones, considerar migrar la cuenta a un teléfono compatible.
  • Realizar una copia de seguridad de las conversaciones: Antes de cambiar de equipo, efectuar un respaldo del historial de chats. En dispositivos Android, ingresar en “Ajustes”, luego “Chats” y seleccionar “Copia de seguridad” para almacenar la información en Google Drive. En iPhone, el respaldo se realiza ingresando en “Ajustes”, “Chats” y “Copia de seguridad”, con almacenamiento en iCloud. Esto permitirá restaurar todos los mensajes y archivos en el nuevo dispositivo.
