Apple presentó el iPhone 15: cuánto cuesta y cuándo sale

Cuánto costará el iPhone 15:

El iPhone 15 tendrá un precio aproximado de U$S 959; el iPhone Plus, uno de U$S 1.109; el iPhone 15 Pro costará U$S 999 y el iPhone 15 Pro Max saldrá U$S 1.199, anunciaron.

Cuándo saldrá a la venta el iPhone 15:

La nueva serie de celulares de Apple podrá ser "preordenada" a partir del 15 de septiembre de 2023 y desde el 22 del mismo mes estarán disponibles en las tiendas de los Estados Unidos.

Qué características tiene la serie de iPhone 15: