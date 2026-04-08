Paro de colectivos este jueves en el AMBA: qué líneas se adhieren por falta de pago de salarios
El gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció la retención de tareas para las líneas que yo no hayan terminado de depositar los sueldos este miércoles.
En la tarde de este miércoles, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo paro de colectivos que tendrá vigencia desde las 00:00 horas de este jueves 9 de abril. Con un contundente comunicado, el gremio destacó la "falta de pago de salarios" por parte de algunas empresas y la medida a tomar en consecuencia.
En este sentido, indicaron: "Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados".
Y añadieron: "Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo".
De esta manera, un gran número de líneas del AMBA no circularán este jueves.
En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) se brindaron precisiones sobre la operatividad del sector: “Las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad, y el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) se irán normalizando a partir de mañana, gracias al pago subsidios que ingresaron en el día de hoy”.
La entidad aclaró que la afectación de las frecuencias “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.
Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de un ajuste en el esquema de financiamiento: “Desde AAETA, reiteramos que la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.
Cuáles son las líneas afectadas por la reducción de servicios
De manera preventiva, las cámaras empresariales de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que un total de 104 líneas de jurisdicción nacional y porteña ya están circulando con un diagrama acotado (entre un 20% y un 30% menos de frecuencia).
A continuación, el listado completo de los colectivos que podrían suspender su servicio si no se resuelve el conflicto:
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Líneas del 1 al 49: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.
Líneas del 51 al 98: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.
Líneas del 100 al 148: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145, 146 y 148.
Líneas del 150 al 197: 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 193 y 197.
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