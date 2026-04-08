Paro de colectivos este jueves en el AMBA: qué líneas se adhieren por falta de pago de salarios

La entidad aclaró que la afectación de las frecuencias “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.

Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de un ajuste en el esquema de financiamiento: “Desde AAETA, reiteramos que la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.

Cuáles son las líneas afectadas por la reducción de servicios

De manera preventiva, las cámaras empresariales de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que un total de 104 líneas de jurisdicción nacional y porteña ya están circulando con un diagrama acotado (entre un 20% y un 30% menos de frecuencia).

A continuación, el listado completo de los colectivos que podrían suspender su servicio si no se resuelve el conflicto:

Líneas del 1 al 49: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.

Líneas del 51 al 98: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.

Líneas del 100 al 148: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145, 146 y 148.

Líneas del 150 al 197: 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 193 y 197.