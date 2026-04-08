Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas sí funcionarán este jueves 9 de abril

El comunicado de la UTA

"Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados", comienza el comunicado del gremio.