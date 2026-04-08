Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas sí funcionarán este jueves 9 de abril
Tras el anuncio de la UTA sobre la medida de fuerza que comenzará a la medianoche, se supo cuáles líneas realizarán sus recorridos con normalidad.
Debido a la falta de acreditación de fondos gubernamentales, diversas líneas de colectivos confirmaron un paro para este jueves 9 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó la medida de fuerza, aclarando que el paro afectará exclusivamente a las empresas que no hayan cumplimentado el pago total de los salarios correspondientes al mes de marzo.
El comunicado de la UTA
"Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados", comienza el comunicado del gremio.
Y añade: "Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo".
De esta manera, un gran número de líneas del AMBA no circularán este jueves, configurando una dificultad en el traslado de miles de trabajadores.
Qué líneas sí funcionarán este jueves 9 de abril
Según informaron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), las siguientes líneas prestan servicio con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires:
- 64
- 65
- 151
Además, indicaron desde AAETA que otras líneas de jurisdicción nacional y provincial “se irían normalizando” de forma progresiva durante tras la acreditación de subsidios:
- 136, 163, 166, 176;
- 182, 194, 195;
- 228, 236, 237;
- 269, 276;
- 302, 303, 310;
- 322, 326, 327, 336;
- 365, 386, 392, 395;
- 441, 443B, 448;
- 503, 504, 507, 510;
- 634, 670, 741.
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