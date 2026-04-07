¿Por qué la infraestructura será el eje central del Internet Day 2026?
El Internet Day 2026, organizado por CABASE, pondrá foco en el rol fundamental de las redes para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Argentina.
La Cámara Argentina de Internet (CABASE) anunció la XII edición del Internet Day, el encuentro más relevante para la industria tecnológica y de telecomunicaciones del país. Este año, el evento se llevará a cabo los días miércoles 6 y jueves 7 de mayo en el Centro de Convenciones Buenos Aires CEC.
Bajo la consigna "(AI) Argentina Inteligente + (IA) Infraestructura Argentina”, la organización propone una idea central que atravesará todas las jornadas: no hay una Argentina inteligente sin una infraestructura sólida, soberana y sostenible. El encuentro buscará sentar las bases para que el desarrollo tecnológico se traduzca en crecimiento económico y mayor competitividad.
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El impacto de la IA y el rol de la infraestructura digital
El objetivo principal de esta edición es generar un diálogo transversal entre autoridades, especialistas, PyMEs, cooperativas y grandes compañías del sector TIC. El desarrollo exponencial de la Inteligencia Artificial (IA) demanda capacidades técnicas sin precedentes, obligando al país a replantear sus matrices de conectividad.
"En un contexto de aceleración tecnológica a nivel global, el desarrollo de la inteligencia artificial abre una oportunidad única para la Argentina, pero su potencial solo puede desplegarse sobre una infraestructura digital robusta, federal y sustentable", afirmó Ariel Graizer, presidente de CABASE. Además, remarcó que invertir en conectividad es un "habilitador estratégico" para la inserción del país en la economía del conocimiento.
Los principales ejes de debate del Internet Day 2026
El evento congregará a los profesionales más destacados de la región mediante paneles, talleres y exposiciones. Entre los temas más urgentes que se abordarán, se destacan:
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Universalización y un "edge" federal: Modelos para llevar conectividad a zonas desatendidas y los requisitos para atraer grandes inversiones en datacenters al país.
Energía para la IA: El desafío de adaptar la matriz energética nacional (desde la energía nuclear hasta las renovables) para soportar la enorme demanda de la infraestructura de Inteligencia Artificial.
Nuevos jugadores y espectro: La irrupción del mercado satelital, constelaciones y el desarrollo de un mercado secundario de espectro.
Combate a la piratería: El debate sobre los bloqueos, la seguridad en dispositivos hogareños y las estrategias conjuntas contra el negocio ilegal de contenidos.
Evolución del consumo hogareño: La presión del streaming sobre el ancho de banda y las nuevas oportunidades de monetización que habilitan estándares como WiFi6 y WiFi7.
Políticas y financiamiento: La tensión entre la promoción tecnológica y la voracidad fiscal, junto a los nuevos mecanismos de financiación para la consolidación de operadores pequeños y medianos.
¿Cómo participar del evento de CABASE?
El Día de Internet 2026 está especialmente orientado a referentes de la industria, operadores, ISPs, carriers, cooperativas de telecomunicaciones, entes reguladores, comunidad académica y prensa especializada.
Además de los paneles teóricos, las dos jornadas contarán con una amplia feria de novedades, demos de productos y fuertes espacios de networking para fomentar el surgimiento de nuevos negocios.
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