¿Por qué la infraestructura será el eje central del Internet Day 2026?

El evento congregará a los profesionales más destacados de la región mediante paneles, talleres y exposiciones. Entre los temas más urgentes que se abordarán, se destacan:

Universalización y un "edge" federal: Modelos para llevar conectividad a zonas desatendidas y los requisitos para atraer grandes inversiones en datacenters al país.

Energía para la IA: El desafío de adaptar la matriz energética nacional (desde la energía nuclear hasta las renovables) para soportar la enorme demanda de la infraestructura de Inteligencia Artificial.

Nuevos jugadores y espectro: La irrupción del mercado satelital, constelaciones y el desarrollo de un mercado secundario de espectro.

Combate a la piratería: El debate sobre los bloqueos, la seguridad en dispositivos hogareños y las estrategias conjuntas contra el negocio ilegal de contenidos.

Evolución del consumo hogareño: La presión del streaming sobre el ancho de banda y las nuevas oportunidades de monetización que habilitan estándares como WiFi6 y WiFi7.