Vuelven las lluvias y baja fuerte la temperatura en Buenos Aires: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el regreso de las lluvias a la zona del AMBA y luego habrá un alivio en las marcas térmicas.
Las lluvias volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, y luego de esa situación habrá una fuerte caída de las marcas térmicas, según indican los pronósticos para los próximos días del Servicio Meteorológico Nacional.
En tanto, este jueves 4 de diciembre podría ser uno de los días de más calor en el mes en la zona del AMBA, donde la sensación térmica se ubicará cerca de los 40 grados.
Lluvias y ¿frío? en el AMBA
Según el último pronóstico del organismo oficial, el lunes que viene se podría producir lluvias y luego de las precipitaciones, que comenzarían al mediodía, bajarán fuerte las marcas térmicas.
Para este lunes 8 de diciembre, luego de días con máximas de más de 30 grados, se esperan marcas térmicas que se ubicarán entre 18 y 21 grados, dando un alivio, que solo durará horas porque al día siguiente ya vuelve el calor.
Pronóstico extendido para el AMBA
Este viernes 5 de diciembre será tanto o más caluroso que el jueves: se espera una temperatura máxima de 33 grados, por lo que porteños y bonaerenses deberán tener paciencia y tomar las precauciones necesarias para padecer las altas térmicas lo menos posible. En esta jornada, el cielo estará parcialmente nublado y, nuevamente, el viento soplará desde el Norte.
Para el sábado, habrá un descenso significativo en la máxima: de los 33 grados del viernes pasaremos a unos 28 templados grados, que permitirán respirar mejor y no sudar tanto. El cielo se presentará de parcial a mayormente nublado y el viento provendrá, inicialmente, del Norte, para hacerlo desde el Este al finalizar el día.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
