Vuelven las lluvias y baja fuerte la temperatura en Buenos Aires: informe del Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico extendido para el AMBA

calor.jpg

Este viernes 5 de diciembre será tanto o más caluroso que el jueves: se espera una temperatura máxima de 33 grados, por lo que porteños y bonaerenses deberán tener paciencia y tomar las precauciones necesarias para padecer las altas térmicas lo menos posible. En esta jornada, el cielo estará parcialmente nublado y, nuevamente, el viento soplará desde el Norte.