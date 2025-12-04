Lanús: cayó "Cachorra" Vargas, la "viuda negra" acusada de matar a un hombre que se enamoró de ella

El crimen fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad que halló el cuerpo de Silva en el baño: estaba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones provocadas por siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.

La autopsia determinó que murió por la hemorragia que le provocaron las heridas y que el séptimo cuchillazo fue el mortal: le seccionó completamente la arteria carótida y la vena yugular. Según el expediente judicial, “Cachorra” se le había hecho la novia a Silva y el día del crimen no fue sola a verlo, sino acompañada por Leandro Damián Díaz, que era su pareja más allá del delito, pero eso la víctima no lo sabía... Y ya nadie sabe si se enteró.