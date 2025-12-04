Lanús: cayó "Cachorra" Vargas, la "viuda negra" acusada de matar a un hombre que se enamoró de ella
La buscaban desde hacía más de un año por un crimen cometido en San Cristóbal y finalmente la ubicaron en Lanús, donde se movía como si nada.
Llevaba 546 días escapando, pero todo tiene un fin. Los investigadores la descubrieron en Lanús, donde se había camuflado como una chica más del barrio, incluso con pareja nueva. Y así cayó, con el nuevo novio mirando y sin entender nada cuando un grupo de policías de la DDI de Quilmes la tiró al suelo y la arrestó. Era Micaela Vargas, apodada “Cachorra”, la viuda negra buscada por crimen de un hombre que se había enamorado de ella.
Desde este miércoles, cuando la atraparon en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús; “Cachorra”, de 29 años, quedó detenida para responder ante el juez Martín Yadarola del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 por el homicidio agravado de José David Silva, que era empleado de un consorcio.
Hace dos meses, en Chaco, había caído el cómplice de Cachorra y así ya los dos sospechosos están presos por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.
El crimen fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad que halló el cuerpo de Silva en el baño: estaba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones provocadas por siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.
La autopsia determinó que murió por la hemorragia que le provocaron las heridas y que el séptimo cuchillazo fue el mortal: le seccionó completamente la arteria carótida y la vena yugular. Según el expediente judicial, “Cachorra” se le había hecho la novia a Silva y el día del crimen no fue sola a verlo, sino acompañada por Leandro Damián Díaz, que era su pareja más allá del delito, pero eso la víctima no lo sabía... Y ya nadie sabe si se enteró.
