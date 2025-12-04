Caos en Panamericana por el vuelco de un camión que transportaba aceite: el corte es total

Hace una semana, otro accidente que tuvo como protagonista a un camión tuvo lugar en Panamericana, aunque en aquel caso en el ramal Pilar.

En esa ocasión el camión llevaba un container y transitaba por el carril lento de la autopista chocó con el puente de Avenida Olivos y quedó atorado. El suceso provocó demoras, el corte del tránsito y una cola de vehículos de más de 4 kilómetros, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Sobre el kilómetro 36, el conductor del vehículo de gran porte intentó pasar por debajo de una estructura de hormigón que, según los carteles colocados en la zona, tenía una altura máxima de 4,10 metros.

Aunque la cabina del camión logró pasar sin problemas, el contenedor de color rojo que transportaba en su parte trasera -y que sobresalía por sobre la altura del acoplado-, impactó contra el puente, donde quedó trabado.

Debido a las obras para sacar al vehículo del lugar se dispuso un corte total en el sentido hacia el norte y el tránsito fue desviado hacia la avenida Olivos, lo que provocó entre 4 y 5 kilómetros de congestión.