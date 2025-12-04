Caos en Panamericana por el vuelco de un camión que transportaba aceite: el corte es total
El incidente se registró en el kilómetro 41,5 del Ramal Campana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Un camión que transportaba aceite comestible en sentido al centro porteño por la autopista Panamericana volcó, rompió el guardarraíl que divide ambas manos y quedó completamente cruzado sobre la calzada. Como consecuencia, el tránsito permanece cortado en la zona y los vehículos son desviados por la colectora.
El incidente se registró en la madrugada de este jueves en el kilómetro 41,5 del Ramal Campana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Ingeniero Maschwitz.
Según las primeras informaciones, el conductor salió del vehículo por sus propios medios y fue derivado a un centro de salud local para efectuarle una mejor evaluación de su estado de salud.
Desde ocurrido el incidente trabajaban en el lugar bomberos y personal y grúa de la concesionaria de la vía Autopistas del Sol (Ausol). Por el momento, el operativo se centraba en tareas de limpieza sobre la traza debido a que quedó derramado mucho aceite comestible, que era la carga del rodado, sobre el asfalto.
Hace una semana, otro accidente que tuvo como protagonista a un camión tuvo lugar en Panamericana, aunque en aquel caso en el ramal Pilar.
En esa ocasión el camión llevaba un container y transitaba por el carril lento de la autopista chocó con el puente de Avenida Olivos y quedó atorado. El suceso provocó demoras, el corte del tránsito y una cola de vehículos de más de 4 kilómetros, aunque afortunadamente no hubo heridos.
Sobre el kilómetro 36, el conductor del vehículo de gran porte intentó pasar por debajo de una estructura de hormigón que, según los carteles colocados en la zona, tenía una altura máxima de 4,10 metros.
Aunque la cabina del camión logró pasar sin problemas, el contenedor de color rojo que transportaba en su parte trasera -y que sobresalía por sobre la altura del acoplado-, impactó contra el puente, donde quedó trabado.
Debido a las obras para sacar al vehículo del lugar se dispuso un corte total en el sentido hacia el norte y el tránsito fue desviado hacia la avenida Olivos, lo que provocó entre 4 y 5 kilómetros de congestión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario