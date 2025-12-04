Renunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños

A principio de año, su secretaria avisó por WhatsApp que se cerraba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y se licenciaba a todo el personal. Pese a las promesas que Baños hizo en distintos medios de comunicación, el Conti no volvió a abrirse. En ese lugar, Baños también había censurado unas jornadas sobre políticas de la memoria cuando ya estaban en marcha.

En febrero, impidió un recital, que habían organizado los organismos de derechos humanos, en la exESMA y fue a la justicia para prohibir actividades en El Faro, el sitio de memoria que funciona en Mar del Plata.

Baños también promovió la firma de una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que las acciones de los grupos guerrilleros fueron delitos de lesa humanidad. En el ámbito internacional, también se preocupó por avalar los reclamos de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para quedarse en sus cargos.

Fuentes del Ministerio de Justicia indican que la renuncia fue consecuencia de tensiones con el ministro Mariano Cúneo Libarona, quien exigió mayor alineamiento con la política de ajuste y “desideologización” impulsada por Javier Milei.

La salida de Baños es la segunda renuncia de alto rango en menos de un año en el Ministerio de Justicia.