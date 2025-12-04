Renunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños
El ahora exfuncionario había negado ante la ONU los crímenes de la última dictadura militar.
Alberto Baños presentó este jueves su renuncia irrevocable como subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, cargo que ocupaba desde julio de 2024.
Su salida se produce en medio de fuertes críticas por el desmantelamiento del área y su postura negacionista sobre la última dictadura militar.
Baños, abogado egresado de la UBA, fue designado en el marco de una reestructuración que eliminó más del 66% de las direcciones de la Secretaría, dejando el organismo reducido a su mínima expresión.
Durante su gestión defendió públicamente que los crímenes de la dictadura (1976-1983) fueron “excesos aislados” y no delitos de lesa humanidad sistemáticos, incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONUen septiembre de 2024, lo que generó repudio nacional e internacional.
Su gestión estuvo marcada por los despidos y la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los ingresos a la sede de la SDH en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Baños no logró siquiera designar funcionarios clave en la SDH durante su gestión.
A principio de año, su secretaria avisó por WhatsApp que se cerraba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y se licenciaba a todo el personal. Pese a las promesas que Baños hizo en distintos medios de comunicación, el Conti no volvió a abrirse. En ese lugar, Baños también había censurado unas jornadas sobre políticas de la memoria cuando ya estaban en marcha.
En febrero, impidió un recital, que habían organizado los organismos de derechos humanos, en la exESMA y fue a la justicia para prohibir actividades en El Faro, el sitio de memoria que funciona en Mar del Plata.
Baños también promovió la firma de una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que las acciones de los grupos guerrilleros fueron delitos de lesa humanidad. En el ámbito internacional, también se preocupó por avalar los reclamos de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para quedarse en sus cargos.
Fuentes del Ministerio de Justicia indican que la renuncia fue consecuencia de tensiones con el ministro Mariano Cúneo Libarona, quien exigió mayor alineamiento con la política de ajuste y “desideologización” impulsada por Javier Milei.
La salida de Baños es la segunda renuncia de alto rango en menos de un año en el Ministerio de Justicia.
