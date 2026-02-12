Tenso cruce entre Matías Martin y un cronista tras sus dichos sobre Mario Pergolini
El conductor habló en su programa radial sobre viejos enfrentamientos con el ex CQC y fue contundente.
Matías Martin volvió a referirse a su histórica rivalidad con Mario Pergolini durante una entrevista en su ciclo radial, en diálogo con Agustín “Rada” Aristarán. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y generaron repercusión inmediata, al punto que un equipo de SQP fue a buscarlo a la salida de FM Urbana Play 104.3, donde conduce Todo Pasa.
El encuentro con el cronista Rodrigo Bar estuvo lejos de ser cordial. Visiblemente incómodo, el periodista negó haber lanzado críticas recientes contra Pergolini. “No, no le tiré ningún palo... Dije que nos bardeó durante 20 años, ¿es un palo eso?”, respondió con tono molesto.
Ante la repregunta, redobló la apuesta: “No, nada que ver. Poné el clip. Vos decís cosas que yo no dije, y después queda como que lo dije...”, se quejó, con gesto adusto. La charla no prosperó y, frente a la insistencia del movilero, Martin decidió finalizarla abruptamente: se subió a su moto y se retiró del lugar.
Según relató luego el propio cronista en el programa, el conductor frenó unos metros más adelante y continuó increpándolo desde allí. “Nos llamó verdugos, después mercenarios...”, contó Rodrigo Bar, quien aseguró haberse sentido agredido. Incluso afirmó que Martin le pidió que borrara la nota que acababan de grabar.
En la entrevista original con Rada, integrante de Otro día perdido, ciclo conducido por Pergolini, Martin había recordado los tiempos de competencia radial entre Radio Metro y Rock & Pop. “Metro apareció, se metió fuerte en un lugar... Pero todos nosotros que estábamos para hacer la estatua de Mario, de repente nos humilló, nos bardeó, nos boludeó a todos...”, expresó.
Y agregó sobre aquel período: “En un momento era a todos menos a mí, después yo también entré. Estábamos para hacerle el monumento, pero nos mató a todos. ¿Y bueno, qué querés? Está todo bien, nos damos la mano, un abrazo, pero es lo que pasó”. Un recuerdo que reavivó viejas tensiones y terminó derivando en un nuevo episodio mediático.
Temas
Dejá tu comentario