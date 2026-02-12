Fuerte caída de granizo azotó a varios barrios de la Ciudad y el Conurbano en plena madrugada: las imágenes
Ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada de este jueves. Conocé los detalles del pronóstico para el fin de semana XXL.
Durante la madrugada de este jueves, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, fueron sorprendidas por la caída de granizo en varios barrios porteños, mientras que se sintió con fuerza en distintas localidades del conurbano bonaerense.
El fenómeno se dio en el marco de un alerta por tormentas aisladas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido para la madrugada de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Pilar, José C. Paz,La Matanza y alrededores registraron una corta pero intensa caída de granizo durante la madrugada.
Los vecinos compartieron fotos y videos del fenómeno meteorológico en las redes sociales.
Cómo estará el clima hoy, según el Servicio Meteorológico
Para lo que resta del jueves, el SMN pronosticó una jornada con cielo que irá de mayormente a parcialmente nublado en la Ciudad, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 28.
En tanto, para el viernes 13 de febrero se espera un día parcialmente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre los 19 y los 27º.
El sábado 14 de febrero el cielo parcialmente nublado, con mínima de 19° y máxima de 26°. Los vientos seguirán soplando desde el este y el noreste, con ráfagas de hasta 50 km/h durante todo el día.
Para el domingo 15 de febrero se pronostica entre 10% y 40% de tormentas aisladas por la madrugada y la mañana. La mínima será de 20° y la máxima de 27°. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones entre 0% y 10%. Se esperan vientos del norte durante todo el día.
En tanto el lunes 16 de febrero se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Mínima de 21° y máxima de 31°, con vientos del norte a velocidades entre 13 y 22 km/h.
Y el martes 17 de febrero la mínima de 22° y máxima de 32°, con cielo mayormente nublado. Se pronostica una probabilidad de precipitaciones entre 0% y 10% durante todo el día, con vientos del norte a velocidades entre 7 y 12 km/h.
