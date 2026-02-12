Fuerte caída de granizo azotó a varios barrios de la Ciudad y el Conurbano en plena madrugada: las imágenes

Los vecinos compartieron fotos y videos del fenómeno meteorológico en las redes sociales.

granizo caba

Cómo estará el clima hoy, según el Servicio Meteorológico

Para lo que resta del jueves, el SMN pronosticó una jornada con cielo que irá de mayormente a parcialmente nublado en la Ciudad, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 28.

En tanto, para el viernes 13 de febrero se espera un día parcialmente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre los 19 y los 27º.

El sábado 14 de febrero el cielo parcialmente nublado, con mínima de 19° y máxima de 26°. Los vientos seguirán soplando desde el este y el noreste, con ráfagas de hasta 50 km/h durante todo el día.

Para el domingo 15 de febrero se pronostica entre 10% y 40% de tormentas aisladas por la madrugada y la mañana. La mínima será de 20° y la máxima de 27°. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones entre 0% y 10%. Se esperan vientos del norte durante todo el día.

En tanto el lunes 16 de febrero se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Mínima de 21° y máxima de 31°, con vientos del norte a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Y el martes 17 de febrero la mínima de 22° y máxima de 32°, con cielo mayormente nublado. Se pronostica una probabilidad de precipitaciones entre 0% y 10% durante todo el día, con vientos del norte a velocidades entre 7 y 12 km/h.