Reforma Laboral: Sturzenegger confirmó que se cobrará 75% del sueldo por enfermedad y 50% por lesiones

1. Fin de la "Industria del Juicio"

El ministro aseguró que no se modifica la indemnización por despido (un mes por año trabajado), pero se atacan los costos accesorios que inflaban las sentencias.

Actualización de créditos: Se establecen pautas claras para actualizar los montos de las sentencias, evitando tasas exorbitantes.

Honorarios de peritos: Cobrarán por su trabajo realizado y no un porcentaje del monto de la sentencia, para evitar incentivos de abultar las cifras.

Costas solidarias: Si un juicio resulta ser "una locura" o un "dislate", el abogado patrocinante será solidariamente responsable de las costas.

2. Federalización de la negociación salarial

Se introduce el concepto de prelación, donde los convenios de empresa o regionales podrán prevalecer sobre los convenios nacionales.

Sturzenegger usó el ejemplo de Italia para explicar que un convenio único genera desempleo en las zonas menos productivas.

"Imaginate una industria en Santiago del Estero o Salta; si vos le ponés una cosa muy rígida (del convenio nacional), no les permitís ajustarse a su situación", argumentó.

3. Transparencia y topes sindicales

El proyecto establece la caída de la ultraactividad en las cláusulas obligacionales (aportes a los gremios), obligando a renegociarlas.

Se fijó un tope del 2% para las cuotas solidarias o contribuciones sindicales, que en algunos casos llegaban al 7%.

El recibo de sueldo deberá detallar todos los costos laborales, incluidos los aportes patronales y sindicales, para que el trabajador tenga "conciencia" del costo real de su empleo.

Flexibilidad y Banco de Horas

Finalmente, el ministro aclaró las dudas sobre las horas extras y las vacaciones. Aseguró que las horas extras se seguirán pagando, pero se habilita el sistema de "banco de horas" para compensar jornadas. "Si no querés trabajar el viernes, podés compensar esas horas los otros días; esas no se pagan como extras porque son compensación", explicó.

Sobre las vacaciones, celebró la legalización del fraccionamiento, permitiendo que el trabajador y el empleador acuerden dividir los días de descanso, algo que ya ocurría "de hecho" pero generaba contingencias legales.